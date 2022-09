¿Lo sacan del clóset? Tras 6 años desaparecido, filtran secreto de Fernando Colunga en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor reapareció a las afueras de Televisa y filtró un inesperado secreto de su colega Fernando Colunga, quien lleva al menos 6 años retirado de las telenovelas mexicanas. Hay que recordar que presuntamente el máximo galán mexicano fue vetado porque presuntamente perdido la fama de galán y además se dice que en los últimos proyectos ya no le daban protagónicos debido a su edad y su apariencia física.

En más de una ocasión se ha mencionado que el actor de 56 años de edad se excedió con sus arreglitos y Botox en el rostro, mismos que lo hicieron deformarse y acabar irreconocible. Anteriormente Colunga fue el galán más cotizado de la empresa de San Ángel, donde hizo melodramas como María la del barrio (1995), Esmeralda (1997), La Usurpadora (1998), Abrázame muy fuerte (2000), Amor real (2003) y Alborada (2005).

Sin embargo, se dice que su última novela Pasión y poder en 2016 habría sido un "fracaso" en cuestión de rating debido a que él ya no era del agrado del público. En 2020 Fernando anunció que volvería a la actuación con Telemundo pero meses más tarde se reportó que el actor canceló su participación en la serie Malverde: El Santo Patrón y que los productores tuvieron que llamar a Pedro Fernández de último minuto.

La mañana de este miércoles 14 de septiembre el nombre de Fernando reapareció en las redes sociales de Televisa debido a que su excompañero Jorge Aravena habló de él cómo nunca antes. El galán originario de Lima, Perú fue abordado por los reporteros a las fueras de San Ángel y se le cuestionó acerca del supuesto pleito que tuvo con el mexicano mientras grababan la telenovela Porque el amor manda.

Jorge Aravena hace fuerte revelación sobre Fernando Colunga", reportaron.

¿Qué dijo Aravena? El peruano declaró ante diversos medios que él jamás tuvo un pleito con el desaparecido galán y aseguró que todo se trató de un mal entendido. Según contó, él y Fernando tuvieron una plática mientras grababan la novela producida por Juan Osorio pero las personas que la presenciaron sacaron todo de contexto y afirmaron que estaban peleando: ""Eso fue más un asunto mediático que se agrandó", contó.

De repente, hablamos en algún momento, y se vio como una discusión", explicó.

"Había mucha gente y vendieron la información, pero la vendieron agrandada al mil por ciento. Pero no fue mayor problema". Aravena asegura que nunca ha tenido ni tiene nada en contra de Fernando pues sabe que él es un actor "muy profesional" y también aclaró que no ha vuelto a saber nada de él desde que se acabó Porque el amor manda. Al preguntarle sobre qué fue el tema que hablaron, dijo que era "algo personal" y que ya no quería revivirlo pues pasó hace mucho tiempo.

