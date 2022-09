¿Luto en Televisa? Tras sufrir 8 infartos, dan por muerto a César Bono y estremece dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de haber sufrido 8 infartos, ser hospitalizado en varias ocasiones y estar a punto de morir, dan importante noticia sobre el famoso actor de Televisa César Bono. Y es que en varias ocasiones, en redes sociales han dado por muerto al histrión que interpreta a 'Frankie Rivers' en la popular serie de comedia Vecinos, por lo que él mismo sale a mandar un mensaje a los que han difundido esta información, además de hacer inesperada confesión.

Como se recordará, el reconocido actor tiene alrededor de 48 años en las filas de Televisa y también ha trabajado para TV Azteca, ha actuado en telenovelas como Carita de ángel, Amy, la niña de la mochila azul, Rebelde, Destilando amor, Cachito de cielo y Despertar contigo. El actor enfrentado fuertes problemas de salud como el cáncer y además ha sobrevivido a ocho infartos cerebrales, por lo que ha dejado claro en el pasado que ya no teme morir.

César Bono

El histrión habló en exclusiva para el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión luego de anunciar hace unos días que se reincorpora a la obra de teatro Defendiendo al Cavernícola, donde alternará con el actor y conductor Alfonso Vera todos los miércoles a partir del 21 de septiembre en su regreso al monólogo. El actor aseguró que se siente motivado pese a sus problemas de movilidad y habló de su pasión por la actuación.

"Cada vez que me quejo, que se me ocurrió hace poco que a mi alrededor me entero de noticias más fuertes, para aguantar el ritmo de trabajo tanto de tele como de teatro empecé a tomar muchos analgésicos, no por drogadicción, sino para aguantar el dolor y las molestias. Yo llego al hospital, ahí me cura, regreso al Cavernícola y ahí está mi trabajo. Regreso a Vecinos y ahí está mi trabajo. Ahí está mi profesión, esa no me abandona. Me han abandonado dos mujeres pero mi profesión no".

El actor, quien en los últimos años ha superado varios infartos, hospitalizaciones y hasta el Covid-19, envió un contundente mensaje a las noticias que aseguran que falleció y que circulan en redes sociales, estremeciendo por sus palabras: "No por mí sino por parientes que me quieren y que no viven en la ciudad. Ellos ven: 'ya se murió el viejito' y no saben si es broma de la prensa o si es verdad entonces no digan que me morí hasta que hablen con el altísimo", señaló.

También habló de su exesposa Patricia Castro tras su separación luego de 30 años juntos y descartó una reconciliación: "Cuando se termina hay un ritual gitano que es que rompen algo de barro cuando se unen en matrimonio y dicen: 'este jarrón no se volverá a a unir como su matrimonio se puede separar'. Cuando se rompe una relación se rompe. Yo no soy como Alfonso Zayas que se casó 9 veces, solo me he casado dos", finalizó.

Fuente: Tribuna