Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 14 de septiembre para mi signo zodiacal; predicaciones del día

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los famosos te comparte los horóscopos de hoy, miércoles 14 de septiembre del 2022, para tu signo zodiacal. Aquí encontrarás todas las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo y salud. ¡Toma nota!

Aries

Este día te sentirás muy enamorado, ya que una persona especial que te gusta te dará señales de que eres correspondido. No abuses del ejercicio físico, recuerda que el descanso es importante.

Tauro

Una persona del pasado volverá para darte lecciones de finanzas, puede que sea tu madre, padre u otro familiar. Ten claro qué quieres en asuntos de dinero, así podrás tener metas.

Géminis

Hoy amanecerás más sensible de lo normal, todo porque hay cambios en tu vida que aún no logras comprender del todo. Ten paciencia con tus procesos, vas bien, estás aprendiendo, pero a tu ritmo. No te compares.

Cáncer

Cuidado con la forma en la que te expresas de los demás, ya que eso dice mucho de tu calidad humana y de tus ganas de comorender al otro. Necesitarás de tiempo con tu familia, sabes que ellos siempre te apoyarán sin importar nada.

Leo

En el trabajo el ambiente es algo complejo, principalmente porque tu jefe no ha tomado buenas decisiones, ten calma, pronto esta mala racha pasará y podrás evolucionar de empleo. No tengas miedo de equivocarte.

Virgo

Extrañas a una persona del pasado y todo se debe a que te dejó con muchas dudas. Medita, en el fondo sabes que si algo no se dice, quizá sea bueno para ti. Ten fe en tu dieta, así podrás conseguir tus metas físicas.

Libra

No discrimines a la gente por como luce, porque eso habla de alguien superficial y sin corazón. ¿Eres así? En asuntos financieros es posible que obtengas el préstamo que tanto tiempo haa necesitado.

Escorpio

Ten paciencia a la gente de tu alrededor, ya que andará algo tensa por las complicaciones de este Mercurio Retrogrado. No dejes que las opiniones de tus seres queridos te cieguen sobre tus verdaderas pasiones.

Sagitario

Una persona del pasado te dejará pensando sobre actitudes que has tenido con tus seres queridos. En cuestiones de salud, quizá tengas problemas de gripa o tos por emociones que no has procesado de forma correcta.

Capricornio

Has más ejercicio, eso te ayudará a canalizar esas emociones e ideas que te tienen mal, así que date tiempo para entrenar de forma correcta. Un mensaje del Universo te dirá a donde debes ir.

Acuario

Tus amigos te ayudarán a pasar un momento especial este miércoles, así que date tiempo de jugar con ellos. Aprovecha tus días libres para nutrir tu intelecto, ve a museos o a conciertos, el arte te salvará de ti mismo.

Piscis

Debes ser fuerte y enfrentar los miedos que te atormentan, verás que las situaciones no son tan complejas como crees. Cuida mucho tu alimentación en estos días, o de lo contrario es posible que enfermes del estómago por las prisas.

Fuente: Tribuna