Se volvió mujer: Tras 10 años retirado de Televisa y lucir irreconocible, galán se une a TV Azteca

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien empezó su carrera en TV Azteca y luego se cambió a Televisa, aparece en el programa Ventaneando de Pati Chapoy. Se trata del querido Jaime Camil, quien abandonó las telenovelas mexicanas hace 10 años y se fue a Hollywood, donde ha triunfado tanto en series como en películas. Como se recordará, el actor que se transformó en mujer en su último melodrama Por ella soy Eva (2012), interpreta a Vicente Fernández (QEPD) en su bioserie.

Camil, quien debutó como conductor a finales de los 90's en TV Azteca en el programa El show de Jaime Camil y posteriormente en Qué nochecita con Jaime Camil, protagoniza la bioserie autorizada por la familia del intérprete fallecido en 2021, llamada El rey Vicente Fernández. La producción, para Caracol Televisión y Netflix, será retransmitida en las pantallas del Ajusco, motivo por el cual ha dado entrevistas a medios por el estreno y por el que este miércoles 14 de septiembre estará en el foro de Ventaneando.

Como se recordará, tras algunos años en Televisión Azteca, Camil decidió cambiarse a Televisa en el año 2000 y dio vida al antagonista en el melodrama Mi destino eres tú junto a Susana Zabaleta, Lucero y Jorge Salinas. Luego actuó en melodramas como Las tontas no van al cielo, Los exitosos Pérez, La fea más bella y Qué pobres tan ricos. En Por ella soy Eva, su último melodrama, se transformó en mujer y lució irreconocible pues no solo usó peluca y maquillaje, sino que también tacones y pechos.

Jaime Camil en 'Por ella soy Eva' (2012)

Camil, quien confesó él nunca contó con contrato de exclusividad en ninguna empresa, ni en la televisora de San Ángel ni en el Ajusco, llegó a México (pues vive en Estados Unidos) y apareció en las pantallas del programa Ventaneando, en donde habló en exclusiva y confesó que durante las grabaciones de la bioserie del 'Charro de Huentitán' no pudo evitar romper en llanto pues le hicieron recordar a su padre, Jaime Camil Garza, quien perdió la vida en el 2020 a causa de un problema vesicular.

Tras dar vida al cantante mexicano en la trama que se estrenará en la plataforma Netflix este 14 de septiembre, el artista confesó el gran parecido que tuvo su padre con Vicente: "Muchas similitudes con mi padre, porque mi padre era de Torreón, Coahuila. Vicente también venía de provincia, entonces había muchas similitudes de las dificultades que tuvieron ambos para llegar a ser lo que fueron. La forma en la que educó a sus hijos creo que era muy similar a la que mi papá me educó a mí, la perseverancia".

Jaime Camil y su papá (QEPD)

Y agregó: "Cuando vienes de una pobreza extrema, cualquier decisión que tomas no tiene repercusiones, por eso era tan aventado pa' lante Vicente", señaló. Por si esto fuera poco, Jaime manifestó que en su momento también fue complicado cumplir con las grabaciones de la serie debido a la situación que atravesaba el patriarca de la Dinastía Fernández en relación a su salud: "Claro, fue muy duro porque en la lectura de los guiones, de veras que llegaba un punto en que nos ganaba el llanto".

Instagram @jaimecamil

"Pero no solo por la carga emocional que tiene el proyecto, y por lo que significa, pero cuando nos acordábamos que Vicente estaba en el hospital, ¡qué lástima que no esté con nosotros!, porque la idea era que él estuviera en este proceso y que él viera la serie, y nos acompañara a la premier, etcétera, pero tuvo este accidente que nadie esperamos en su rancho y desafortunadamente ya no está con nosotros", manifestó.

Finalmente, el intérprete de 49 años, quien lucía muy diferente a hace unos años pues presumía canas y una barba prominente, externó su deseo de que la gente pueda disfrutar de este trabajo que ha provocado gran expectativa sobre todo por la labor que hizo Pablo Montero en la bioserie no autorizada transmitida por Televisa y producida por Juan Osorio: "Es un proyecto lleno de magia que espero que a la gente le guste", señaló el histrión.

Fuente: Tribuna