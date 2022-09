Sin exclusividad en Televisa y tras rechazo, Arath de la Torre deja 'Hoy' y presentan a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El controversial actor mexicano Arath de la Torre, quien hace poco habría perdido su contrato de exclusividad en Televisa tras debutar en TV Azteca, nuevamente logró apoderarse de la atención del los televidentes debido a que la mañana de este miércoles 14 de septiembre abandonó la conducción del programa Hoy y la producción encabezada por Andrea Rodríguez ya presentó a su reemplazo.

Como se sabe el originario de Cancún, Quintana Roo, empezó su carrera en la empresa de San Ángel apareciendo en telenovelas como Tú y yo, Soñadoras, Alebrijes y rebujos, Zacatillo, un lugar en tu corazón y Una familia con suerte, además de que se volvió muy querido por otros proyectos como Los simuladores y Simón Dice, sin embargo, en la actualidad el conductor ya cayó de la gracia del público.

Fuente: Instagram @arathdelatorre

Arath, quien en plena pandemia traicionó a Televisa al debutar en el Ajusco como invitado del programa La Resolana, se ha convertido en uno de los personajes menos queridos por los televidentes debido a sus escándalos y varios lo acusan de ser un "pesado y prepotente". De hecho hace unas semanas el presentador de 47 años desató la furia por la forma en la que trató a uno de sus compañeros en El Retador.

Resulta que e domingo 28 de agosto el esposo de Susy Lu tuvo una fuerte discusión con el imitador de 'Chuponcito' por haber hablado mal de él en las redes y no dudo en hacerle fuertes amenazas en vivo. De la Torre confesó ante las cámaras que aunque Pierre David le parecía muy talentoso, él no permitiría que lo contrataran en El privilegio de mandar como había pensado y lo destrozó ante todos.

Nada más te voy a pedir un favor: no te metas conmigo. No te metas conmigo... Brother no estás preparado, yo te dije te voy a dar personajes en El Privilegio de Mandar, pero no, olvídalo...", dijo.

Luego de esta situación el público del Canal de Las Estrellas se le fue encima al conductor, pero este dijo que no se arrepentía de nada y que le gustaba dar de qué hablar. Aunque hasta el momento se desconoce si recibirá una sanción o no por parte de Televisa, la mañana de este miércoles Arath no apareció conduciendo Hoy y la producción del programa tuvo que llamar a un conductor invitado para que ocupara su lugar.

En esta ocasión el querido veracruzano Mauricio Barcelata fue el encargado de acompañar a Tania Rincón, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl 'El Negro' Araiza y demás elenco en el matutino que le hace la competencia a Venga la Alegría. Hasta el momento se desconoce la razón por la que De la Torre no fue a Hoy pero hay que recordar que tiene una apretada agenda de trabajo pues también está grabando la nueva temporada de El Privilegio de Mandar.

Elenco de 'Hoy'

Fuente: Tribuna e Instagram @programa_hoy