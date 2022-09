Tras 27 años en Televisa y dejar México, Galilea Montijo sale del clóset y renuncia en vivo a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo sorprendió a sus compañeros y al público este miércoles 14 de septiembre al anunciar en vivo su nuevo proyecto fuera de las filas de Televisa. La presentadora del programa Hoy, quien lleva 15 años al aire en el matutino, anunció que dejaría el programa para dedicarse a algo muy controversial, inspirada por lo que actualmente hace la polémica Ninel Conde.

Tras especulaciones sobre su renuncia y su supuesta pérdida de contrato de exclusividad este año, Galilea una vez más deja mudos a todos en el foro del matutino producido por Andrea Rodríguez al ventilar que abandonaría la competencia de Venga la Alegría luego de 27 años en la televisora para dedicarse a otra cosa: vender sus fotografías por Internet. Sí, la tapatía de 49 años de edad, quien salió del clóset como "heteroflexible" hace unos meses en Netas Divinas, una vez más dejó claro porqué dejaría la emisión.

Tras ausentarse varias semanas del programa Hoy ya que abandonó México para viajar a Turquía por motivos de trabajo con el área de Turismo de ese país, la también actriz que ha participado en telenovelas como El Premio Mayor, Tres Mujeres y La Verdad Oculta sacó a la luz su lado más oscuro. La ganadora del reality show Big Brother VIP, quien se dice que habría recibido un ultimátum de ejecutivos y/o que renunciará a Hoy para irse a Univisión, dejó claro que quisiera abrir un OnlyFans.

Y es que luego de que pasaran al aire una entrevista a Ninel Conde, quien asegura estar triunfando no solo en la música sino en la plataforma OnlyFans donde vende contenido exclusivo para sus suscriptores, Montijo se mostró muy interesada y dijo: "Oye y lo de su Only... me está ganando, yo todavía no lo he sacado. Ya merito muchachos, a los que me lo piden, ya merito", comentó mientras sus compañeros se quedaban en silencio y solo reían.

"Oigan, las embarazadas ganan muy bien", interrumpió Andrea Escalona, a lo que la tapatía le respondió animándola: "¿entonces mija? p'al sobrino", señaló entre risas. Sin embargo, quienes no opinaron bien al respecto fueron Andrea Legarreta y Tania Rincón, quienes le dijeron que mejor "le preguntara al padre de la criatura, para ver si está de acuerdo". Finalmente, entre risas y el momento incómodo para Gali, Tania y Andrea finalizaron la conversación ofreciéndose para tomarle las fotos a Escalona.

Cabe mencionar que todo fue en tono de broma, pues Galilea lleva varios meses diciendo que abrirá una cuenta en la controversial plataforma pues han discutido casos de otras famosas que ganan mucho por publicar apenas unas fotografías al mes. Hasta ahora, la tapatía sigue en el elenco del matutino y hasta se unió como investigadora a la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? por lo que es poco probable que renuncia a la televisora pronto pese a las especulaciones.

Fuente: Tribuna