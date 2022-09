Tras 47 años en Televisa y en la ruina, despiden a conductora de 'Hoy' y aparece en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una entrañable conductora del programa Hoy reaparece en el programa Ventaneando de TV Azteca para confirmar que fue despedida y acabó sin trabajo. Se trata de Talina Fernández, quien también perdió su empleo en Televisa luego de 47 años y más recientemente del matutino Sale el Sol de Imagen Televisión. La llamada 'Dama del Buen Decir', quien ha tenido problemas económicos y también se supo que no logró ganar el reality MasterChef Celebrity en el Ajusco, pasa por una mala racha.

Luego de que hace unas semanas Talina hablara de más y 'spoileara' que no llegaría a la final del reality culinario de TV Azteca al que se unió tras su repentino despido de Imagen TV, ahora confirma que también se quedó sin el programa por Internet que conducía junto a su hijo menor Patricio Levy, llamado Blah Blah Blah! por la multiplataforma digital Reporte Índigo. Esto luego de que TVNotas lo reportara este martes, señalando que presuntamente fue por las acusaciones de abuso contra su otro hijo, Coco Levy.

Como se recordará, la llamada 'Dama del buen decir' empezó su carrera en los años 70 y destacó en programas, noticieros y emisiones de radio en la televisora de San Ángel. Talina formó parte del elenco original del programa Hoy, aunque salió años después. Lamentablemente, en 2019 la presentadora fue despedida luego de más de 20 años en su emisión Taliníssima. Según ella misma confesó, luego de dejarla sin trabajo, en Televisa ni siquiera le habrían dado su liquidación completa.

Tras su repentino desempleo y la llegada de la pandemia, la conductora empezó a tener dificultades económicas. Varios portales señalaron que presuntamente tenía muchas deudas y ya no tenía ahorros. Ella misma confesó que para salir adelante tuvo que vender varios de sus bienes para salir adelante, como sus joyas: "Llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas; pues salí de Televisa y no me... ¿Cómo se llama eso cuando te pagan por tu salida? Pues aquí no me tocó".

Entonces he pasado por momentos muy difíciles y no tener dinero y necesitar trabajo, no es ninguna vergüenza", dijo entonces para el programa 'De Primera Mano'.

Ahora, la querida conductora aparece en las pantallas de Ventaneando pues retomaron un video que publicó en sus redes sociales en el cual señala que efectivamente, ejecutivos cancelaron su programa porque el patrocinador "se rajó": "Amigos esto pasa siempre. Nos quitaron el programa que teníamos mi hijo Patricio y yo, lo que nos permitía estar en contacto con ustedes. Pues ya Reporte Índigo nos mandó a la porra y ya no tenemos el programa Blah Blah Blah!", manifestó.

Y continuó con un semblante triste: "Nos divertíamos mucho y nos permitía estar cerca de ustedes, y tocar temas que a ustedes les interesa, pero ya ve usted, el poderoso caballero que es el dinero y como el patrocinador se rajó, ya no nos quisieron pagar. Ni modo (...) Todavía tengo vida y tengo mucho que compartir. Ni modo. Dios me los bendiga, Besos", dijo en la emisión, comentarios que fueron lamentados por conductores como Pedro Sola, quien señaló que no por los problemas de su hijo debieron afectarlos a ellos.

