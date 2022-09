Tras perder exclusividad en Televisa y 7 años en TV Azteca, conductor vuelve a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 14 de septiembre un famoso actor y presentador, quien desde hace años perdió su exclusividad en Televisa y luego se fue a trabajar a TV Azteca, volverá al foro del programa Hoy como conductor invitado y dará un duro golpe al rating de Venga la Alegría. Se trata del mexicano Mauricio Barcelata, quien hace tiempo trabajó en el matutino de la competencia por años.

El originario de Veracruz comenzó su carrera en la televisora de San Ángel primero estudiando en el CEA y luego haciendo melodramas como Mi generación, DKDA, sueños de juventud y La fea más bella, sin embargo, en el 2010 se quedó sin contrato de exclusividad y se cambió a las filas del Ajusco. En esta nueva empresa realizó las exitosas telenovelas Quererte así y La Loba y tuvo la oportunidad de conducir Venga la Alegría de 2014-2016.

Posteriormente Barcelata decidió "cerrar el ciclo" y renunció a la conducción de esta emisión para cambiarse a Imagen TV y llegar al elenco de Sale el Sol. Sin embargo, en 2020 el veracruzano recibió una oferta para regresar a Televisa conduciendo el reality Guerreros 2020, que se convirtió en todo un éxito y por ello lo eligieron también en la segunda temporada. Además de que este año fue el nuevo conductor de Inseparables, amor al límite.

Mauricio Barcelata en 'Guerreros 2020'

En su regreso a la empresa de Emilio Azcárraga, Mauricio abrió su corazón en una íntima entrevista en la que confesó que cuando recién llegó a la CDMX en busca de cumplir sus sueños, había sufrido fuertes carencias al grado de no tener para comer y dormir escondido en un salón del CEA: "Tragaba pan como loco y el vale de comida costaba 2 pesos en ese entonces y le pedía chance a mucha banda y ya tenía para comprarme un vale pero aparte no me lo comía yo solo, lo compartía con una compañera: Priscila Patiño y ella tampoco traía lana", reveló.

Pero por fortuna, actualmente Barcelata ya es uno de los famosos más cotizados de Televisa y es uno de los artistas consentidos de la productora de Hoy Andrea Rodríguez Doria. Es por ello que la mañana de este miércoles 14 de septiembre el veracruzano volverá al foro 16 de Televisa San Ángel como conductor invitado y por supuesto que su presencia ayudará a elevar el rating para volver a superar a Venga la Alegría.

Mauricio Barcelata regresa a 'Hoy'

Fuente: Tribuna e Instagram @programahoy