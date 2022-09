Afamada exconductora de 'Ventaneando' manda inesperado mensaje a la corona británica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado miércoles, 14 de septiembre, una afamada exconductora de Ventaneando dio de qué hablar por dos motivos: por un lado se cambió el 'look' de manera radical, por el otro, habría enviado una inesperada indirecta a la corona británica, con motivo del fallecimiento de la Reina Isabel II, monarca de Reino Unido quien perdió la vida la semana pasada, a la edad de los 96 años.

Se trata de Mónica Garza, quien ganó gran fama después de convertirse en presentadora del show de farándula de TV Azteca, así como causó sensación con su icónico programa de entrevistas: Historias Engarzadas. Como algunos de sus seguidores sabrán, la hija del 'Meme' se había marchado a disfrutar de unas ricas vacaciones a España hace algunos días y, recién regresó con un aspecto de infarto, ya que, se despidió de su típica cabellera oscura para teñir su melena en un rubio cenizo, mismo que le aporta mayor luz a su rostro. Por otro lado, le dijo adiós a su larga cabellera para probar con un corte degrafilado, bastante llamativo.

Cambio de 'look' de Mónica Garza

Si bien, la semana pasada Mónica se limitó a dar su pésame a los royal, la excompañera de Pati Chapoy no quiso dejar las cosas así y preparó un pequeño homenaje para la Reina Isabel II y es que, la periodista de espectáculos encantó a sus miles de seguidores tras portar orgullosa un pequeño prendedor en forma de corgi, el cual ostenta una pequeña corona en referencia a la monarca Elizabeth. Como algunos sabrán, esta raza de perros era la preferida de la soberana, por lo que de manera cultural se le asocia con estos canes.

Por su parte, Mónica Garza envió una pequeña indirecta a la familia real británica por medio de su cuenta oficial de Twitter, donde reveló que no fue invitada a firmar el libro de la Reina Isabel II, el cual aparentemente se encuentra en las embajadas de distintos países, en donde los pobladores acuden a dejarle un mensaje a la madre de Carlos III: "Aunque a mí no me hayan invitado a firmar el libro de condolencias por la muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra, cargo el homenaje en la solapa", declaró Mónica.

Cabe señalar que hubo algunas personas que corrigieron a la afamada conductora del Ajusco, ya que, ellos le explicaron que, en realidad, cualquier persona podía acudir a firmar el libro de la reina británica, por lo que no se requiere invitación para asistir, lo único que se debe hacer es ir a las embajadas inglesas antes de este jueves, 15 de septiembre, por lo que, sí se toma en cuenta que Mónica compartió dicho mensaje ayer, solamente le quedaban unas horas para acudir al lugar.

