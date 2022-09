Ahogada en llanto, actriz de Televisa abre su corazón y habla sobre sus problemas de salud

Ciudad de México.- Hace unas horas, una querida actriz, quien apareció en el melodrama de Los Ricos También Lloran en este 2022, publicó algunos videos en donde profundizó sobre sus problemas de salud; sin embargo, en uno de ellos no logró resistir más y terminó por romper en llanto frente a sus 1,3 millones de seguidores, en Instagram, hecho que provocó que sus fans la llenaran de mensajes llenos de afecto por la larga lucha que la joven celebridad tuvo que mantener durante algunos años.

Se trata de Thalí García, quien saltó a la fama cuando apareció en el reality show de TV Azteca, High School: La Elección, después de ello, la emergente celebridad realizó diversos trabajos para mantenerse cerca del mundo de la farándula, lo que la llevó a aparecer en producciones de la talla de Las buchonas, De brutas, nada; Reina de corazones, El señor de los cielos y la telenovela protagonizada por Sebastián Rulli y Claudia Martin, misma que fue mencionada anteriormente.

Fotografía de Thalí García

Como algunos sabrán, en septiembre del año 2020, el histrión reveló que padecía la enfermedad de Hashimoto, afección que consta de ser un trastorno autoinmunitario que la llevó a subir de peso de manera notable. Tan sólo 1 años después ya cargaba con 6 kilos de más, mientras que su peso máximo fue de 15 kilos y, aunque la celebridad se mostraba positiva ante las cámaras, lo cierto es que esto fue un duro impacto en su autoestima.

Recién la mañana de este jueves, 15 de septiembre, la estrella de UEPA! Un escenario para amar compartió un video en donde abrió su corazón frente a sus seguidores y reveló la dura lucha que tuvo que librar después de que se enteró que padecía la enfermedad de Hashimoto. Ella expresó que las críticas por parte de la gente y los medios de comunicación llegaron a afectarla a profundidad, también reveló que tras subir de peso sufrió de una profunda depresión, ya que, no lograba reconocerse en el espejo.

Hace 1 año y medio todavía estaba sumergida en una profunda depresión. Les juro que me veía en el espejo y no me reconocía. No me reconocía en el aspecto físico. Esta enfermedad modificó mis rasgos (...) Me dijeron que era muy difícil que yo recuperara mi figura original y yo me la creí", declaró Thalí