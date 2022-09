A 3 años de la muerte de Christian Bach, esta actriz sería la nueva conquista de Humberto Zurita

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el querido primer actor Humberto Zurita desató rumores de estar estrenando romance con una actriz luego de que anteriormente se le relacionara sentimentalmente con Kika Edgar. Como se sabe, el exgalán y ex productor de Televisa quedó viudo hace poco más de 3 años luego de la inesperada muerte de su esposa y madre de sus hijos, Christian Bach.

El reconocido histrión mexicano mantuvo un sólido matrimonio con la protagonista de telenovelas durante más de 32 años, sin embargo, él le tuvo que decir adiós al gran amor de su vida luego de que falleciera a causa de una enfermedad el 26 de febrero del 2019. En una reciente entrevista con el programa Sale el Sol, el originario de Torreón, Coahuila, mencionó que entre más pasa el tiempo sin la presencia de su esposa, él la extraña más:

Está en cada lugar pero la extrañas, las pláticas, es que éramos socios, amigos, amantes, marido y mujer, padres, éramos todo en la vida", dijo Zurita.

Fuente: Internet

Sin embargo, desde hace unos días ha corrido el rumor de que el padre del joven actor Sebastián Zurita por fin se estaría dando una oportunidad en el amor con una famosa mujer mexicana. Se trata de Stephanie Salas, actriz y cantante que es nieta de doña Silvia Pinal e hija de Sylvia Pasquel. El rumor de que este par de artistas era pareja surgió porque ella publicó un video en el que presume que estuvo de vacaciones con Humberto.

Fuente: Twitter @programa_hoy

La exnovia de Luis Miguel compartió a través de su cuenta oficial de Instagram que estuvo en Baja California Sur al lado del actor de La Reina del Sur para festejar su reciente cumpleaños y esto de inmediato dio pie a que se especulara que estaban saliendo juntos. Además de que llamó mucho la atención que los hijos de ambos también los acompañaron, él iba con Sebastián mientras que ella con Camila Valero y Michelle Salas.

El intérprete de novelas de Televisa como El derecho de nacer, El maleficio y La antorcha encendida no ha presentado ninguna pareja sentimental desde la partida de la madre de sus hijos, mientras que la exconcursante de MasterChef Celebrity de TV Azteca también ha sido muy discreta en ese aspecto luego del escándalo que fue su idilio con 'El Sol de México', con quien concibió a su primera hija.

Apenas en el pasado mes de julio los miembros de la prensa entrevistaron a Zurita, quien también grabó melodramas en la empresa del Ajusco como Agua y Aceite y Secretos del alma, para cuestionarle sobre su vida sentimental y este dijo que no estaba interesado en buscar novia: "No estoy buscando eso, no me interesa pero no descarto tampoco tener una pareja de pronto, pero casarme no", declaró.

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy