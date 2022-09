Cynthia Rodríguez luce vestido mexicano en Instagram y Carlos Rivera cae rendido: "Hermosa mi amor"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa conductora Cynthia Rodríguez logró apoderarse de la atención en las redes sociales y desató furor entre sus miles de seguidores debido a que hace algunos momentos los deleitó con una serie de fotografías para celebrar el 15 de septiembre. La también cantante apareció con un hermoso vestido mexicano y su famoso esposo Carlos Rivera fue uno de los primeros en caer rendido.

En las últimas semanas la originaria de Monclova, Coahuila, ha estado muy ausente de sus redes pues hay que recordar que decidió hacer una pausa en su carrera para disfrutar de su vida de casada con el ganador de La Academia. El 11 de agosto Cynthia anunció su salida del matutino Venga la Alegría y dijo que también abandonaría las filas de TV Azteca solo de forma temporal, luego de haber estado al aire por más de 17 años.

"Vengo a despedirme de Venga La Alegría pero no vengo a despedirme de TV Azteca... no tengo ningún proyecto en ninguna empresa en este punto de mi vida no estoy buscando irme a algún lugar y sí quisiera estar en un matutino, estaría aquí en Venga La Alegría", confesó la presentadora de 38 años y en esa misma ocasión confirmó que ella y Carlos ya eran marido y mujer tras casarse en secreto en España:

Soy muy afortunada porque estoy junto al mejor hombre del mundo, me siento muy feliz, muy contenta... el amor no se puede ocultar".

Tras varios días de tener a sus fans sin saber nada de ellos, la mañana de este jueves Rodríguez les levantó el 'castigo' y los consintió publicando tres instantáneas en las que luce fabulosa y hermosa. Para celebrar la Independencia de México, la también actriz coahuilense se dejó ver posando en el patio de su casa mientras lleva un hermoso vestido negro con bordado de flores de colores, un reboso amarrado a su pequeña cintura, accesorios dorados y el cabello recogido.

¡Viva México! ¡Qué viva la independencia!", escribió la famosa.

Fuente: Instagram @cynoficial

Como era de esperarse, la publicación de Cyn se volvió toda una sensación y en solo unos minutos ya acumula más de 54 mil Likes, además de que tampoco ha parado de recibir mensajes de cariño y elogios. No obstante, el comentario que llamó más la atención fue el que le dejó Carlos pues esta pareja rara vez se hace demostraciones de amor públicas ya que prefieren mantener un romance muy en privado.

Tan hermosa mi amor", le escribió su esposo, provocando furor entre todos sus fans.

Fuente: Tribuna e Instagram @cynoficial