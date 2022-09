Desde 'VLA', Maribel Guardia le manda fuerte recadito a Livia Brito por amenazar a la prensa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz Maribel Guardia aprovechó su reciente entrevistas con medios de comunicación como el programa Venga la Alegría para lanzar un contundente mensaje a su colega Livia Brito luego de sus recientes encontronazos con la prensa. Como se sabe, la protagonista de novelas como La Desalmada en varias ocasiones ha sido señalada de malos tratos a los reporteros e incluso hay uno que la demandó por agresiones y robo.

En plena pandemia la originaria de Cuba fue señalada por golpear a Ernesto Zepeda, un paparazzi que le tomó fotos a ella y a su novio en las playas de Quintana Roo y quien hasta el momento sigue luchando porque se le haga justicia a su caso. Por otro lado el reportero de Ventaneando Roberto Hernández Gallardo la exhibió mediante las redes sociales por haberlo atacado cuando trató de entrevistarla mientras grababa La Mujer del Diablo.

Livia Brito ha tenido varios encontronazos con la prensa

Luego de este y otros escándalos, Livia anunció en días pasados que nadie podía usar su imagen y nombre sin su consentimiento, recordando que podrían estar cometiendo un delito si no cumplen esta ley: "No importa donde yo esté. Si tú captas voz, sonido, imagen en movimiento o imagen fija, y la publicas con fines de lucro o simplemente por captar la imagen, estás cometiendo una infracción de ley", sostuvo la cubana mientras los reporteros trataban de entrevistarla.

Luego de esta polémica situación, los miembros de la prensa se acercaron a preguntarle a Maribel su opinión y esta le envió una recomendación a Brito. La intérprete de melodramas como Al diablo con los guapos, Una familia con suerte, Corona de lágrimas y Te doy la vida le recordó a su colega cubana que es una "figura pública" por lo cual siempre estará expuesta a que se haga contenido de ella aunque no le parezca.

Es que también cuando nos exhibimos, somos figuras públicas, yo lo entiendo perfectamente. Si vas a la playa en bikini es muy probable que te hagan una foto...", expresó.

Fuente: Internet

Acto seguido, Maribel confesó que ella ya prefiere evitar los espacios sumamente públicos para no tener problemas: "Yo ya de plano no volví a la playa porque siempre que iba yo, no sé dónde se metían, yo creo que estaban buceando o algo". La exesposa de Joan Sebastian contó ante las cámaras de VLA que ella en una ocasión ella le pagó a un paparazzi para que no publicara unas fotos que le había sacado, pero este aún así lo hizo.

Una vez sí agarré a uno (un reportero), pero entonces yo de buena gente le digo: 'mi amor, yo sé que es su trabajo, papito, regáleme la cosita que trae adentro de la cámara', entonces me la da y le digo: 'te voy a regalar 2 mil pesos porque yo sé que con eso tú mantienes a tu familia'... total que la placa que me dio estaba vacía, se llevó la de las fotos, se quedó los 2 mil pesos y publicó las fotos", dijo admirada.

No obstante, la también exconductora del programa Hoy reiteró que al contrario de Livia, ella no tomó represalias en contra de este reportero: "Yo sé que todos comemos de esto y que todos alimentamos a nuestras familias ustedes con su trabajo y yo con el mío, pero no de ninguna manera le hubiera hecho una grosería. De hecho la policía me dijo: 'oye, ¿le quitamos...?' No le quité nada de su instrumento de trabajo, ¿cómo? De eso vive".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria