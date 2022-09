Fabiola Campomanes confiesa que sufre delicada secuela por la violencia vivida con su ex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz de Televisa, Fabiola Campomanes, quien recientemente le ganó una demanda a su expareja Jonathan Islas por violencia familiar, ofreció una conferencia de prensa en donde confesó que desde hace tiempo sufre de ataques de ansiedad derivados de la agresión física y daño emocional que vivió en octubre de 2019 por parte del también actor.

No solamente es alzar la voz, sino exponer que soy una mujer como cualquier otra. Presenté ataques de ansiedad, es por eso que a veces me cuesta mucho trabajo traer el cubrebocas", dijo la artista durante la conferencia de prensa de la obra Nosotras lo hacemos mejor.

La famosa explicó que con terapia y ejercicio ha podido salir adelante de sus crisis de ansiedad, por eso considera que es importante normalizar el que se hable de esto, para entender y ser empáticos ante una situación como esta.

Al ser cuestionada sobre si considera que el dinero que le dio su exnovio para reparar sus actos cubre todos los daños que le hizo, Campomanes comentó: "Lo que a mí me interesaba es que alguna manera alguien pudiera decir ‘esto estuvo mal’, y que ya no seas tú la que diga 'es que estuvo mal lo que me hiciste', sino que venga la justicia y diga 'oye, lo que hiciste estuvo mal', eso es importantísimo".

Por último, la estrella de telenovelas como Duelo de Pasiones, Las tontas no van al cielo, Teresa, Hasta que el dinero nos separe, Amorcito Corazón y que actualmente forma parte del elenco de la serie El juego de las llaves afirmó que continuará luchando porque las mujeres obtengan más derechos y se sientan libres de hacer lo que deseen sin recibir represalias.

A vestirnos como se nos dé la gana, a mostrarnos como se nos dé la gana y a ser respetados, porque todos valemos, y no importa las formas de nuestro cuerpo, importa que nos respeten. Entonces si yo salgo como quiera salir, tengo que ser respetada", culminó.

Fabiola Campomanes y Jonathan Islas

Cabe mencionar que en agosto de 2021, Fabiola Campomanes habló con la prensa y reveló que luego de casi 2 años de batalla legal, sentía mucho cansancio y había momentos en los que desea rendirse; sin embargo, destacó que continuaba para ser un ejemplo para otras mujeres que son violentadas en casa. Asimismo, aseguró que ni todo el dinero del mundo la hará recuperarse del daño emocional que le provocó su exnovio.

No hay dinero que pague el vivir una situación así, pero también he aprendido muchísimas cosas, duele mucho, pero uno a veces a través del dolor aprende muchísimo y sobre todo he aprendido todo este proceso legal", concluyó.

Fuente: Tribuna