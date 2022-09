FOTO: Tras 27 años de conocerse, Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta confirmarían su boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas, Osvaldo Benavides había estado dando pistas de que estaba planeando su "boda", pero evitó dar cualquier tipo de detalles con respecto al evento e incluso fue sumamente cuidadoso en revelar el nombre de la persona con la que, presuntamente, contraería nupcias, pero no fue sino hasta la mañana de este jueves, 15 de septiembre, cuando compartió una fotografía sumamente íntima de él con su querida amiga de años Ludwika Paleta, misma que acompañó con un tierno mensaje, ¿será que la famosa dejó a Emiliano Salinas?

Como algunos sabrán, en este 2022, el actor de Lo que la vida me robó ha dado mucho de qué hablar con respecto a su vida amorosa y es que, al principio del presente año, el histrión The Good Doctor terminó su relación, de años, con la querida actriz Esmeralda Pimentel, posteriormente, surgieron fuertes rumores de que el famoso mantenía un amorío con la protagonista de La Herencia con quien se le llegó a ver en repetidas ocasiones, y aunque fuentes cercanas a ellos confirmaron su romance, lo cierto es que ninguno dio declaraciones concretas al respecto.

Osvaldo Pimentel y Esmeralda Pimentel

No fue sino hasta el día de hoy que Benavides compartió una fotografía sumamente comprometedora con su mejor amiga, Ludwika Paleta, a quien conoció cuando ambos participaron en el melodrama protagonizado por Thalía y Fernando Colunga, María la del Barrio; a partir de entonces conservaron una grata amistad, incluso la periodista, Martha Figueroa, del show Con Permiso, reveló que la pareja de actores fueron vistos en el restaurante de un hotel, mientras Osvaldo se habría estado desahogando con la actriz de Los exitosos Pérez por su presunta ruptura con Renaud.

Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides

Créditos: Instagram @osvaldobenavides

Entonces... ¿Ludwika dejó a su actual esposo para mantener una relación con su amigo de toda la vida? La realidad es que no, todo se trata de las grabaciones del nuevo proyecto en el que Paleta y Benavides se encuentran trabajando, el cual tendría por nombre Noche de bodas, lo que daría sentido a que en las últimas semanas Osvaldo haya compartido estados en Instagram en los que comentó que estaba planeando sus nupcias. Y, para que no haya dudas de que todo se trata de la ficción, el actor compartió una imagen del rodaje; sin embargo, esto no evitó que el histrión le dedicara un tierno mensaje a su gran amiga.

Tantos años de amistad, complicidad, amor y ahora... #NochedeBodas

Fotografía del rodaje de 'Noche de Bodas'

Créditos: Instagram @osvaldobenvaides

Fuentes: Tribuna, Instagram @osvaldobenavides