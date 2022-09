Llanto en la corona: Príncipe William hace desgarradora confesión tras la procesión de Isabel II

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- A exactamente siete días del fallecimiento de la Reina Isabel II, las ceremonias por su partidacontinúan. Durante este jueves, 15 de septiembre, los familiares de la soberana salieron a recibir el pésame de cientos de personas en las históricas Puertas de Norwich de Sandrigham; entre ellos, se puede mencionar al Príncipe de Gales, y heredero al trono, William Windsor, quien hizo una desgarradora confesión a uno de los dolientes.

Como ya algunos sabrán, esta no es la primera vez que el hijo mayor de Carlos III acude a un funeral real, ya que, en 1997, se vio forzado a realizar aquella misma procesión debido al repentino fallecimiento de su madre, la Princesa Diana. En aquel momento, el esposo de Kate Middleton tenía apenas 15 años de edad y, como era de esperarse, fue el centro de atención junto con su hermano, Harry, a quienes las cámaras no dejaban de retratar.

Príncipe William con una doliente

25 años más tarde, el futuro jefe de Estado salió a recibir las condolencias por parte del pueblo de Reino Unido; fue entonces que casi se quiebra frente a uno de los dolientes, a quien le habría confesado que el fallecimiento de la reina británica le trajo recuerdos del día en el que su madre perdió la vida, incluso pediría a esta persona que, por favor, dejase de llorar, ya que, provocaría que el propio William rompiera en llanto.

(La procesión de ayer) fue muy difícil, me trajo algunos recuerdos. No llores ahora, me harás llorar también", declararía el príncipe, según información del Daily Mail

William y Kate observando las ofrendas de los dolientes

Según información del medio inglés, William no es el único que se ha mostrado profundamente afectado por el fallecimiento de la hija de Jorge VI, ya que, también su esposa, la nueva Princesa de Gales, Kate Middleton, se dejó ver sumamente triste durante la procesión del pasado miércoles, 14 de septiembre, mientras que el día de hoy le confesó a uno de los dolientes que aún no había podido leer las cartas que los plebeyos le habían escrito, ya que, corría el riesgo de romper a llorar y ya no podría detenerse.

