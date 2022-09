Luto en Televisa: Tras anunciar embarazo, Andrea Escalona estremece con trágica noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras anunciar su embarazo hace unos meses, la conductora del programa Hoy Andrea Escalona da dura noticia en plena emisión del matutino, dejando en shock a todos. La presentadora, quien tiene 4 años en Televisa, se viste de luto en pleno programa y con tristeza hace fuerte confesión. Y es que a casi dos años de la muerte de su madre, Magda Rodríguez, Andrea contó un secreto que la productora se llevó a la tumba.

Como se recordará, Andrea, su tía Andrea Rodríguez (actual productora de Hoy) y Magda Rodríguez, formaban parte de las filas de TV Azteca hasta el 2018 que se cambiaron a la televisora de San Ángel. Escalona trabajó durante 12 años en el Ajusco, actuando en telenovelas como Súbete a mi moto, La heredera, Machos y Cielo Rojo, además de conducir en programas como Con sello de mujer. Tras irse a la competencia con su familia, se enfrentó a la dura y repentina muerte de su madre en noviembre del 2020.

Magda Rodríguez falleció en noviembre del 2020

¿Cuál fue el secreto que guardó Magda? En plena emisión del programa Hoy este miércoles, con motivo de que septiembre es el mes del testamento, acudió al foro el Lic. Jorge Alberto Goñi, notario número 30 del Estado de México, con quien Escalona y Paul Stanley charlaron. Paul le preguntó directamente porqué era tan importante hacer el trámite del testamento y él explicó que "es dejar seguridad para los que queremos; toda una vida de trabajo y esfuerzo, lo que más queremos es que quede en las manos de nuestros seres queridos".

Posteriormente, Andrea se sinceró y visiblemente triste, recordó la muerte de su madre. Solicitando la ayuda del notario, explicó su caso, revelando algo que nadie sabía: "Hace dos años mi mamá murió y murió intestada. Entonces aunque sea hija única, en mi caso realmente tendría yo que quedarme con todo". También señaló que ha sido un proceso complicado por el hecho de que no dejó nada por escrito: "Tengo que esperar a ese trámite porque no había un testamento, un papel".

Entonces quizá gente que se ve reflejada dice: 'qué tiene, nada más tengo un hijo, es muy claro'. Si no lo dejan claro, y por escrito, no es claro", sostuvo.

"Me ha costado hasta ahorita que no he podido arreglar las cosas, ¿qué se puede hacer?", preguntó, a lo que el especialista respondió: "La gente lamentablemente da por hecho que va a ser muy sencillo, pero no siempre es así. El testamento es el instrumento para poder abreviar un proceso. Una vez que tenemos un testamento, ya no tenemos que recurrir a jueces, a un abogado externo que nos litigue ese proceso el cual tú estás cursando y la verdad vuelves un tema exprés el poder disponer de los bienes que te dejó tu familia para hacer lo que tú gustes".

Por su parte, Stanley contó lo que pasó tras la muerte de su padre Paco Stanley: "En mi caso, tardamos 7 años porque mi papá murió intestado, en que se pudiera hacer un juicio de intestado, para repartir los bienes y demás pero le comentaba y le hacía la pregunta porque tiene que esperarse después de cierto tiempo, no sé cuántos años, por si sale otro hijo", comentó. Ante esto, el notario le informó:

Siempre se salvaguardan los derechos de terceros que podrían ser hijos no reconocidos, una concubina y demás, deudores incluso. Se guarda un periodo de ley pero les repito, el testamento es dejar amor, seguridad y tranquilidad", concluyó.

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna