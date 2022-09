No la perdona: Kate Middleton se habría vengado así de Meghan Markle tras pleito con la corona

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Para nadie es un secreto que la relación entre Meghan Markel y Kate Middleton es bastante tensa desde unos días antes de la boda de la actriz de Suits con el príncipe Harry, momento en el que ambas mujeres habrían discutido tan fuerte que la pelea logró traspasar los muros del Palacio de Kensington. Luego de 4 años de este evento, parece ser que la ahora Princesa de Gales encontró una manera de vengarse de su cuñada, misma que habría consumado frente a miles de espectadores.

Como ya muchos sabrán, Markle no se encuentra en la mejor posición posible con la casa real británica, sobre todo por la serie de acusaciones que ha hecho frente a la prensa estadounidense después de que tanto ella como su esposo se marcharon del cobijo de la Reina Isabel II y es que, la actriz de Los Ángeles no se ha guardado nada y ha insinuado que la familia de su marido la llegó a discriminar de manera racial y hasta llegó a pensar en quitarse la vida por las constantes presiones a las que se veía sometida.

Fotografía de Meghan Markle y Kate Middleton en el funeral de Isabel II

Como era de esperarse, esta serie de acusaciones no sentó nada bien a los Windsor, especialmente a Kate Middleton, quien unos días previos a la boda de sus cuñados habría tenido un enfrentamiento con Meghan tan fuerte que incluso se dice que terminó llorando tras el encuentro. Hasta el momento no queda del todo claro lo ocurrido, ya que, cada quien cuenta una versión distinta; por un lado, se dice que la esposa de William discutió con Meghan por tratar mal a los empleados del Palacio de Kensington por lo que fue a encararla, pero ella habría sido grosera, cosa que alteró a Middleton porque ésta acababa de dar a luz, mientras que la actriz de 41 años declaró que sería ella quien terminó llorando, mientras que en su versión el altercado ocurrió por el vestido que la princesa Charlotte usaría.

Como quiera que sea, parece ser que Kate no ha logrado perdonar a su cuñada, por lo que, según la experta del lenguaje corporal, Kaia Loisal de Seven News, Middleton habría intimidado a Meghan cuando salieron del palacio de Windsor para observar las flores que el pueblo le dejó a la Reina Isabel II: "A diferencia de la Meghan segura que conocemos, Meghan parecía incómoda durante el encuentro, lo cual no es sorprendente dadas las críticas recientes que han enfrentado (...) Las miradas de Kate habrían funcionado para congelar a Meghan".

Fotografía de Meghan y Kate Middleton

Por otro lado, la experta reveló que, aunque Markle habría intentado mirar en diversas ocasiones a la heredera de la Princesa Diana, ésta la ignoró por completo: "En numerosas ocasiones, Meghan miró a Kate, sin embargo, la mirada no fue recíproca, parecía mirar a través de Meghan. La mano de Meghan se levantó vacilante como para saludar, pero se detuvo en el aire, deteniéndose más bien para arreglarse el cabello, con la cabeza y mirada baja, antes de mirar hacía arriba y saludar rápidamente, su brazo volvió a descansar frente a su cuerpo en una barrera parcial del brazo."

