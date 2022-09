Que siempre no: La Reina Isabel II da duro golpe a Harry y Meghan pidiendo esto para sus hijos

Londres, Reino Unido.- En 2020 la pareja real conformada por el Príncipe Harry, hijo menor del ahora Rey Carlos III y Lady Diana, y la exactriz Meghan Markle, sacudieron al mundo al revelar que de manera oficial renunciaban a sus títulos de nobleza, por lo que dejarían de ser llamados Duques de Sussex, al tiempo que tampoco residirán más en Reino Unido y se mudarían a California, sitio donde actualmente educan a sus dos hijos, Archie y Lilibet quienes también se vieron afectados por esta decisión.

Con la muerte de la Reina Isabel II, la pareja no sería considerada parte de la familia real en activo pero continuaban con limitados lujos, incluso se dijo que los niños de 3 y 1 año de edad podrían ser nombrados príncipe y princesa, o duque en el caso del primogénito de la pareja pero con ciertas limitaciones, pues el Rey Carlos III especificó que pese a ello, no tendrán el título de Su Alteza Real, algo que los excluiría de nueva cuenta como ocurrió al momento de externar su renuncia.

Foto: BBC

Estos 'términos y condiciones' fueron puestos por la Reina Isabel II antes de morir, evento que de acuerdo con informes presentados por el rotativo The Sun, mantienen "furiosa" a la pareja que hace poco se robó la atención de los medios internacionales pues Harry trataba de una manera más afectuosa a su esposa en comparación con su hermano mayor, el Príncipe William quien ahora es el próximo heredero al trono.

"Ese es el acuerdo: pueden ser príncipe y princesa, pero no Su Alteza Real porque no son miembros de la realeza que trabajan (…) Pero se han quedado furiosos porque Archie y Lilibet no pueden tomar el título de Su Alteza Real", destacaron fuentes a los medios británicos.