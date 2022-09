Salió del clóset: Tras pleito con Chapoy, exconductor de 'Hoy' renuncia a Televisa y se va de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien formó parte del elenco de Ventaneando a finales de los 90's pero traicionó a Pati Chapoy y a TV Azteca para irse a Televisa hace 24 años, abandona programa y 'renuncia' en vivo para irse a España. Se trata de Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, quien hace poco adelantó la fecha de su retiro luego de haber formado parte del elenco del programa Hoy.

Como se recordará, el presentador traicionó a su entonces jefa Pati Chapoy en 1997 pues renunció a Ventaneando para cambiarse a Televisa. Esto provocó un pleito con Pati que duró años, además de que fue vetado de TV Azteca. Tiempo después, los dos se reconciliaron y Origel incluso volvió en 2018 al foro de Ventaneando, aunque seguía en la televisora de San Ángel. Tras conducir emisiones como La Botana, La Oreja, el matutino Hoy (el cual dejó ya hace tiempo), ahora renuncia a Con Permiso.

Sí, el conductor (quien se ha especulado sería gay y hasta lo han sacado del clóset en polémicos escándalos pero él se ha negado a hablar del tema), abandonó el programa transmitido por Unicable luego de una 'discusión' con Martha Figueroa. Tras ser hospitalizado por segunda vez en meses para una cirugía y luego de anunciar que se quiere retirar del medio artístico en febrero del 2023.

Y es que resulta que en el programa Con Permiso, conducido por Martha Figueroa y Juan José Origel, hablaron del pleito que tuvieron en pleno programa en vivo Gustavo Adolfo Infante y sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado. Como se recordará, hace unos días el conductor enfureció en plena sección de espectáculos 'Pájaros en el Alambre' de Sale el Sol y acusó a sus colegas de presuntamente "desacreditar" sus notas, además de poner en la mesa su renuncia o el despido de Vega-Biestro.

"Todos se pelearon, todos contra todos porque Gustavo dicen que están contra él... no están contra nadie", opinó Martha, para que después Pepillo sospechara si eso había sido planeado: "Han de haber dicho, 'vamos a hacer como que nos peleamos', bueno... yo no sé. Como si yo te dijera: 'esa nota era mía' y te quisieras adelantar", a lo que Figueroa explicó: "No, no es por eso, es porque opinan diferente. Creo que Gustavo se equivoca", dando un ejemplo de lo que sería "desacreditar" y "dar opinión".

Ante esto, el conductor fue tajante y le dijo a su colega: "Es darme en la torre a mí también", a lo que ella respondió con duras palabras:

Si te sientes así es porque eres inseguro y chiquito como el otro... ¿están de acuerdo?", dijo mientras el equipo de producción gritaba sorprendido.

'Indignado', Origel luego hizo como que abandonaba el programa tras el 'pleito' con Martha: "Voy a hablar con la producción para decirle: 'hoy me voy'. Hoy me voy... a Madrid", dijo entre risas. Y es que como se recordará, el presentador ya había anunciado que abandonaría México para celebrar su cumpleaños en ese país europeo. "Y como dijo Ricardo Montaner, me va a extrañar...", sostuvo Martha, bromeando como que ya estaban a punto de despedirlos a los dos por el 'encontronazo' (que fue en tono de broma).

"Ya estaba Manolo haciendo nuestras cartas de renuncia. Ya nos iban a correr... por liosos", señaló Figueroa, para luego arremeter contra Infante una vez más, asegurando que "cada quien que opine lo que se le dé su regalada gana" en el programa en el que está, mientras que Pepillo comentó que igual el periodista "no llegó de buenas" y Martha finalizó afirmando que cree que eso "es seguido, diario".

