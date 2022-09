Se volvió hombre: Tras amorío con su jefe en Televisa, actriz abandona 'VLA' y llega de luto a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien se volvió hombre en uno de sus proyectos, aparece en redes del programa Hoy luego de haber enfrentado controversia por tener un presunto romance con un productor de la televisora de San Ángel. Se trata de Paulina Goto, quien sufrió la inesperada muerte de su padre Eduardo Gómez hace dos años, por lo que escribió un emotivo mensaje que fue retomado por el matutino de Televisa.

Como se recordará, a lo largo de su carrera la actriz ha protagonizado telenovelas como Miss XV, Niña de mi corazón Mi corazón es tuyo, Un camino hacia el destino, El vuelo de la victoria y Vencer el miedo. En el melodrama Niña de mi corazón impactó al transformarse en hombre, pues interpretó a los gemelos 'Andrés' y 'Andrea'. En varios de estos proyectos trabajó con el productor Pedro Damián, con quien se dijo entonces que sostuvo un romance, aunque él es 38 años mayor.

Paulina Goto

Ya que Goto en ese momento tenía 18 años y Damián 56, hubo mucha polémica al respecto, pese a que ninguno confirmó públicamente que haya habido algo entre ellos fuera de la relación laboral. No obstante, tras la denuncia de Sasha Sokol al productor Luis de Llano, con quien sostuvo una relación cuando ella era menor de edad, volvió a salir a la luz lo sucedido entre Goto y su entonces jefe, por lo que fue cuestionada al respecto en una entrevista retomada en Venga la Alegría en TV Azteca.

Yo estaba muy chica, era mi primera experiencia haciendo televisión, estando en el medio artístico, que se hablara de mí, y bueno, definitivamente se mueven muchas cosas, porque no fue una etapa fácil", dijo.

Paulina Goto en 'Venga la Alegría'

Ahora, tras comprometerse en matrimonio con su novio desde hace tres años, el empresario mexicano Rodrigo Saval, la actriz de la serie de Netflix Madre solo hay dos recordó a su padre en una conmovedora publicación de Instagram: "Hace 2 años me despertó el teléfono con una de las noticias más tristes y fuertes de mi vida. Mi papá había trascendido inesperadamente y nunca dimensioné como cambia la vida en un instante", escribió en la publicación retomada en redes del programa Hoy.

"Recuerdo y atesoro la última vez que nos vimos, la última canción que cantamos juntos, su abrazo, su risa, sus ojos y tantas cosas bellas que tuvimos la fortuna de compartir en este plano. Hoy celebro su vida y toda la luz que sigue siendo. Celebro su amor y agradezco que aun en el cielo, se hace presente y me acompaña, me cuida y me guía siempre que lo necesito", agregó, además de señalar que vivió un luto muy complicado y que en ocasiones no tenía ganas de continuar viviendo.

"Ha sido todo un proceso encontrarme en dónde estoy ahora. Estar bien, estar tranquila, recuperar mi alegría y las ganas de vivir. Reconozco que hubieron momentos de mucha oscuridad para mi, en donde sentí que prefería ya no estar aquí, en donde el dolor era demasiado y no encontraba fuerza para seguir. Han sido 2 años de mucho trabajo personal, de búsqueda, de intentar entender, hacer las paces, de permitirme sentir lo que toca y de dejar al alma sanar poco a poco".

Definitivamente siempre voy a extrañar la presencia física de mi papá, pero ahora puedo decir que me siento con esperanza, que puedo sentir su amor y su compañía. Me hace feliz poder recordarlo con alegría".

Finalmente, señaló que la canción que lanzó para el melodrama Vencer la Ausencia no solo es para recordar a su padre sino para compartir con los que podrían estar pasando por una situación similar. Aunque afirma que aún lo extraña físicamente, relató que está tranquila y puede recordar con mucho amor a su padre y en pequeños detalles como en su "música, naturaleza, libélulas y las olas del mar".

Estoy segura que nos vamos a volver a encontrar y mientras, seguiré haciendo sonar su guitarra y la música que fue uno de los regalos más hermosos que me dió en esta vida", finalizó.

Twitter @programa_hoy

