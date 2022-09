Shock en la farándula: Juez de 'American Idol' revela que estuvo a punto de robarle a Britney Spears

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- No cabe duda de que cada cantante de la industria musical tiene una canción que logró definirlos como las estrellas son hoy en día, en el caso de Britney Spears podría ser 'Oops! I Did It Again' o 'Baby One More Time', aunque este último podría ser aún más especial para la princesa del pop, ya que, se trata del track con el que debutó como una cantante mayor e independiente a El club de Mickey Mouse; sin embargo, esto estuvo a punto de no ocurrir.

Resulta ser que el juez más controversial de 'American Idol', Simon Cowell, quedó fascinado con el 'Baby One More Time' después de que uno de sus conocidos le compartiera la canción antes de que Britney la grabara con su voz, es decir, el tema aún no había sido registrado por nadie y aún le pertenecía a su autor, Max Martin, motivo por el que el representante se contactó con el escritor para pedirle que le cediera los derechos del tema; sin embargo éste se negó.

Fotografía de Britney Spears

De acuerdo con palabras de Simon, durante una entrevista para el podcast, Howie Mandel Does Stuff, Cowell se habría obsesionado con que 5ive, una banda que él estaba representando en aquellos años, fueran los únicos en interpretar 'Baby One More Time'; por lo que le dijo a Max que le obsequiaría un Mercedes 500 SL si le daba la canción, pero él le dijo de manera tajante que no, ya que, se la había prometido a otra persona.

Le dije: 'Te enviaré un Mercedes, literalmente un Mercedes 500 SL si puedo tener esta canción'. Él dijo: 'No. Se la prometí a alguien más'

Fotografía de Simon Cowell

Después de haber recibido diversas negativas por parte del creador de la reconocida canción, Simon no pudo contener su curiosidad y cuestionó a Max sobre quién sería la persona a la que le había prometido el tema musical, a lo que él respondió que era para una chica de Luissiana, llamada Britney Spears, esto no fue tomado a bien por Cowell, quien rápidamente desestimó a la futura princesa del pop por el nombre que tenía: "Max, déjame darte un consejo. Nadie va a tener éxito con un nombre como Britney Spears", tal parece que el juez se equivocó, ya que al poco tiempo la entonces desconocida se había transformado en un icono musical.

Fuentes: Tribuna