Tensión en Multimedios: Querida conductora sufre un aparatoso accidente

Ciudad de México.- La conductora María Luisa Valdés Doria, quien es conocida bajo el mote de 'Magüicha', sufrió un aparatoso accidente automovilístico causando tensión en Multimedios debido a que se piensa que su vida corrió riesgo pues fue sobre la carretera México- Cuernavaca con dirección a la Ciudad de México, donde sufrió la pérdida total de su unidad.

Según declaraciones de la también periodista, ella se dirigía a su trabajo cuando ella sintió algo por debajo del carro, mismo que terminó por ser una piedra, la cual provocó que se saliera del camino al terminar por estamparse con un poste, pero para fortuna solo tuvo algunas heridas superficiales, las cuales fueron atendidos en un hospital.

Eran las cinco de la mañana, porque entro a las seis y media a trabajar a Multimedios, y yo venía en la carretera de México- Cuernavaca porque yo vivo por allá, y se me metió una piedra gigante por abajo, de verdad de una manera tan rara, que me aventó y salí volando contra un poste y destrocé mi camioneta", dijo.

Además, María Luisa añadió que ella iba manejando a velocidad normal, descartando que fuera exceso de velocidad, por lo que piensa que ese sería el motivo por el que sigue con vida, pues el impacto de la unidad contra el poste no fue tan duro, a lo cual ella pudo salir con bien, pero sí un poco confundida pues nadie la chocó y todo fue muy rápido.

En ese momento dije ‘¿qué está pasando? Dios mío, nadie me chocó, ni nada. Esto fue muy raro, y cuando quedé incrustada en el poste, me toque estaba bien, gracias a Dios se me acercó un muchacho y me preguntó si estaba bien, le dije que sí, me bajé y me solté a llorar", agregó.