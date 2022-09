Tras discusión con Adolfo Infante, Ana María Alvarado habla del ambiente laboral en 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La periodista Ana María Alvarado decidió romper el silencio al hablar sobre el ambiente laboral que se vive en los foros del matutino Sale el Sol, luego de que sostuviera una discusión con el conductor Gustavo Adolfo Infante, en la cual también estuvo involucrada Joanna Vega-Biestro, a quien incluso amenazaron, según lo visto en el clip que se volvió viral.

Fue mediante una entrevista para el programa Chisme No Like, donde la exintegrante de Venga la Alegría, argumentó que el ambiente ya no ha sido el mimo tras esa discusión y es que las duras palabras del periodista de las exclusivas provocó que se desatara cierto resentimiento por parte de las presentadoras hacia él pues cabe mencionar que las expuso al aire.

Ana María Alvarado, Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante al aire

A pesar de que Infante le prometió que no volvería a pasar, ella no se sienten tranquilas al trabajar con él, sin embargo, confía que con el paso del tiempo se vaya disolviendo la tensión pues cabe mencionar que ya llevan bastante tiempo trabajando juntos en el matutino, por lo que habría que esperar cómo se van comportando con el paso de las emisiones.

Prometió que no volverá pasar y si es así y con respeto podemos seguir trabajando, porque ya ves que nos dicen sálganse por dignidad, ustedes lo permiten, pero ¿Por qué vamos a dejar nuestro lugar? ¿por qué vamos a dejar nuestro trabajo que nos hemos ganado?", explicó

De momento, ella cree que la relación laboral se encuentra fracturada, pero Ana María considera que las cosas pueden cambiar con el paso del tiempo y más que ya le comentaron lo que querían escuchar "Creo que se va ir disolviendo poco a poco esa tensión, pero si requiere unos días, porque nada se puede cambiar de un día a otro y menos después de que te dijeron en tu cara lo que pensaban”,

Este conflicto tuvo lugar el pasado 8 de septiembre, luego de que estuvieran pasando una nota de Giovanni Medina, en la cual ellas hicieron un comentario sobre el crédito de la nota, algo que no le gustó a Infante, quien de forma extraña perdió los estribos y arremetió en contra de sus compañeras, metiendo entre la discusión el caso de Sergio Mayer y su nuera Natalia Subtil.

Fuente: Tribuna