Tras divorcio de ejecutivo de Televisa, Anette Cuburu confiesa su amor por conductor 19 años menor

Ciudad de México.- La famosa conductora Anette Cuburu de nueva cuenta logró apoderarse de la atención en las redes sociales y dejó sin palabras a todo el público de TV Azteca pues habló sin tapujos sobre cómo es su relación con William Valdés, el atractivo conductor cubano 19 años menor que ella. Como se sabe, la famosa 'Güera' no ha tenido muy buena suerte en el amor luego de su polémico y duro divorcio. ¿Ella y su compañero son novios?

La también actriz de 47 años sostuvo un sonado romance con Alejandro Benítez, un poderoso ejecutivo de Televisa, pero en 2011 se acabó el amor y decidieron separarse tras haber traído al mundo a sus tres hijos. Anette asegura que luego de su complicado divorcio, ella lo perdió todo por culpa de su exmarido pues sostiene que él la mandó a vetar "de todos lados" y la dejó sin trabajo por años justo luego de dar a luz:

Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos...", reveló la presentadora.