Tras regresar a Televisa, Omar Fierro revela el fuerte motivo por el que ya perdió 37 kilos

Ciudad de México.- De entre los actores que saltaron a la fama en la década de los 80 en la televisión mexicana se encuentra Omar Fierro, quien se ha destacado por tener una carrera longeva, versátil y respetada. El famoso de 58 años de edad enfrentó problemas de salud en abril de este año cuando externó que se someterá a una cirugía que había postergado por años tras haberse "tronado" el tobillo derecho y la rodilla izquierda.

La estrella de Televisa contó que le reconstruirían esas zonas dañadas por los deportes que ha practicado a lo largo de su vida y tendría que usar una prótesis. Pero las sorpresas no terminan ahí, pues en los últimos meses, el actor no ha dejado de sorprender a sus seguidores con su pérdida de peso, ya que ha logrado bajar 37 kilos y ahora luce totalmente renovado y lleno de energía.

El artista de Como dice el dicho aseguró que por años enfrentó problemas de peso e incluso alcanzó los 136 kilos, pero poco a poco fue modificando sus hábitos alimenticios. Y es que hace unos meses cuando formó parte del elenco de Mi Fortuna es Amarte, entendió que no solo tenía que adelgazar por su trabajo, sino también por salud tal y como años atrás un médico se lo advirtió.

"Hace 4 años fui al doctor y me dice: 'A ver, estás demasiado pasado de peso, ¿algún antecedente de infarto en tu familia?'. Le dije que mi mamá murió de un paro cardíaco y mi abuela de una embolia. Me dijo 'o te cuidas o te nos mueres mañana'. Entonces empecé a cuidarme y hace poquito que empecé una novela, mi querido productor me dijo: "Omar, necesito que bajes de peso, te quiero en el personaje, quiero que estés a todo dar", señaló.

De esa manera, Omar Fierro inició un estricto régimen alimenticio y se sometió a arduas rutinas de ejercicio, las cuales lo hicieron llegar a su meta. El sorprendente resultado no solo mostró en Mi Fortuna es Amarte, también en el programa Como dice el dicho y en sus redes sociales, donde deja ver el antes y después de su cambio de vida.

Ahora lo que hago es cenar muy poco o lo básico… Aprendí a cómo regular las comidas y no pasarme de carbohidratos", expresó.

Fuente: Tribuna