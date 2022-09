Tras volver a TV Azteca, Rocío Sánchez Azuara saldrá del aire por culpa de Laura Bozzo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Rocío Sánchez Azuara es de las conductoras más queridas por la audiencia de los talk show en México, y después de 7 años fuera de TV Azteca, la artista regresó en abril de este año con un nuevo proyecto llamado Acércate a Rocío. De esa manera cerró su ciclo con Imagen Televisión el pasado 8 de marzo, día en que venció su contrato.

Luego de casi 5 meses de transmisión, Acércate a Rocío ha cosechado una audiencia media, motivo por el que ha comenzado surgir el rumor de que la presentadora podría quedarse sin su show e incluso saldría de la televisora una vez más. Sin embargo, todo parece indicar que se trata de una confusión y en realidad Sánchez Azuara sí saldrá del aire, pero del Grupo Imagen.

Esto se debe a que tras marcharse a TV Azteca, el programa Rocío a tu lado se siguió transmitiendo en Imagen TV hasta estos momentos. No obstante la revista TV Notas asegura que fuentes de esa empresa confirman que dicha transmisión llegará a su fin muy pronto para darle paso a Laura Bozzo, quien se tomó un pausa para integrarse a La casa de los famosos, en Telemundo.

Ahora, se pretende que la peruana retome su programa Que pase Laura, el cual para muchos significaría un duro golpe para Rocío, debido a que son formatos muy similares y son considerados como competencia. Y es que basta con recordar que Laura y Rocío no se llevan del todo bien e incluso han intercambiado fuertes declaraciones sobre la manera de hacer sus respectivos proyectos televisivos.

Rocío Sánchez Azuara y Laura Bozzo

Además, tras la salida de Rocío de Imagen Televisión, esta televisora contrató a Bozzo, y la opinión de la primera sobre esto fue la siguiente: "Cada quien tiene que estar donde tiene que estar. No puedo hablar de una empresa que no es que me dio la oportunidad, porque la oportunidad la busqué yo. Me tardé 6 meses en negociar con ellos porque no creían que pudiera hacer el proyecto sin violencia", recordó.

Fue en 2016 cuando inició la enemistad entre las conductoras, pues fue Rocío Sánchez Azuara la que dijo ante las cámaras que no conocía la llamada 'Señorita Laura', comentario que enojó a Laura Bozzo, quien respondió que la mexicana le era indiferente, y que además cuando estuvo en Telemundo la sacaron por bajo rating. A partir de ese entonces no han trabajo dentro de la misma televisora.

Fuente: Tribuna