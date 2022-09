Verónica Castro confiesa que tuvo pelea con reconocido conductor tras nacer Cristian Castro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Verónica Castro quien es una de las actrices mexicanas más reconocidas del mundo del espectáculo nacional, decidió abrir su corazón y contar algunas de las situaciones que enfrentó antes de que se convirtiera en una estrella. Durante una entrevista que le concedió a la periodista Pati Chapoy recordó el momento en que tuvo un romance con el fallecido actor, Manuel 'El Loco' Valdés.

Sí, ¡qué horror!, conozco a Manuel, que siempre estuve trabajando con él desde que comienzo, hasta que a mis 19 años decido tener una relación, también yo con él, y quedo embarazada estando en la universidad, en el penúltimo año", dijo la presentadora con una sonrisa nerviosa.

Mientras la titular del programa Ventaneando le recordaba que era una época difícil para tener hijos sin estar casada, la madre de Cristian Castro agregó: "Les llamaban a los hijos de una manera muy fea, bastardos, cosas por el estilo". Tras estas declaraciones, Verónica recordó el momento en que el reconocido periodista Jacobo Zabludovsky se comunicó con ella para preguntarle por su primogénito.

Ya había tenido el niño y me llama Jacobo Zabludovsky, me dijo 'me gustaría que trajera al niño para que lo viéramos', y yo… lo adoro, todavía adoro a Jacobo, me dijo 'para que lo conozcamos'. Le dije 'le aseguro que tiene una cabeza y dos ojos, y si le están queriendo buscar parecido, se parece a mí'", relató Castro.

El periodista y presentador, Jacobo Zabludovsky

Pese a la controversial conversación, la también conductora y cantante admitió que cometió un error en ese momento, pero aseguró que tuvo un buen motivo para responder de esa manera. "Fue una grosería de mi parte, pero sentí un ataque como diciendo 'a ver el monstruo que salió, a ver si salió completo'. Después me pidió disculpas, y yo lo abracé", terminó su relato asegurando que después todo quedó en buenos términos.

Como se recordará, Verónica Castro mantuvo una corta relación con el actor y comediante 'El Loco' Valdés cuando ella tenía 21 años de edad y él 42 años. De esa unión, nació Cristian, a quien tuvo que criar sola porque el hermano de Tin Tan tenía otra familia y otros hijos fuera del matrimonio.

'El Loco' Valdés, Verónica Castro y Cristian Castro

Fuente: Tribuna