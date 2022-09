Adiós 'Hoy': Tras despido de Televisa y vender joyas para sobrevivir, conductora llega a TV Azteca

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien fue una de las titulares del programa Hoy en sus inicios y fue despedida de Televisa luego de casi 50 años en la empresa, aparece en el programa de TV Azteca Ventaneando con una triste noticia. Se trata de Talina Fernández, quien anunció esta semana que también se quedó sin trabajo en la radiodifusora donde tenía su programa junto a su hijo, presuntamente por todo el escándalo en el que su hijo Coco Levy está involucrado tras ser denunciado por abuso.

La llamada 'Dama del Buen Decir', quien también 'spoileó' hace unas semanas que fue eliminada del reality show MasterChef Celebrity del Ajusco, al cual se unió tras su despido del matutino Sale el Sol en Imagen Televisión, anunció hace unos días que cancelaron su programa de radio llamado Blah Blah Blah!, dejándola sin ingresos. La conductora se sinceró y reveló que ella y su familia pasan por una mala racha económica y laboral.

Como se recordará, Talina estuvo décadas trabajando en la televisora de San Ángel hasta que 2019 acabó desempleada luego de más de 20 años en su emisión Taliníssima. Según ella misma confesó, luego de dejarla sin trabajo, en Televisa ni siquiera le dieron su liquidación completa, por lo que empezó con algunos problemas económicos al llegar la pandemia. Ella misma confesó que para salir adelante tuvo que vender varios de sus bienes para sobrevivir, como su ropa y sus joyas.

Llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas; pues salí de Televisa y no me... ¿Cómo se llama eso cuando te pagan por tu salida? Pues aquí no me tocó. Entonces he pasado por momentos muy difíciles y no tener dinero y necesitar trabajo, no es ninguna vergüenza", dijo entonces para el programa 'De Primera Mano'.