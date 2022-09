Adiós Televisa: Tras 27 años al aire, Galilea Montijo habla de su experiencia con drogas y deja 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Galilea Montijo, quien tiene una carrera de más de 27 años en Televisa, una vez más logró dejar boquiabiertos a todos sus admiradores y televidentes debido a que habló sin tapujos sobre su experiencia con las drogas. Además de que la mañana de este viernes 16 de septiembre salió del aire de forma repentina ya que dejó la conducción del programa Hoy.

Durante el reciente episodio del programa Netas Divinas, todas las conductoras hablaron acerca de los tabús que tienen en su vida diaria y 'La Gali' sorprendió al hablar sobre su consumo de sustancias prohibidas. Aunque hace varios años la famosa tapatía se negó a opinar sobre la legalización de la marihuana para no entrar en conflicto, ahora ante las cámaras del Canal Unicable detalló que ella sí ha consumido esta hierba.

La esposa de Fernando Reina Iglesias, con quien lleva 11 años casada, explicó que por miedo ella no ha probado otro tipo de estupefacientes, sin embargo, alguna vez ya tuvo acercamientos al cannabis y esto dijo sobre su experiencia: "Una cosa te lleva a otra y esto me ha detenido en cuestión de drogas, a mí me gusta la bebedera, la fiesta, pero yo siempre he sido muy miedosa de probar una droga" y aclaró que ya no la consume.

He probado la marihuana, me he reído muchísimo pero me di cuenta que no es lo mío, pasar los límites me da miedo", declaró.

Por otro lado su compañera Paola Rojas le recomendó a Montijo que no se deje conducir "por el miedo" y le recomendó que si quiere tener experiencias haga el lado ese sentimiento. Sin duda alguna desde que la presentadora tapatía de 49 años se integró a 'Las Netas' se ha vuelto una mujer más abierta con el público y es que en una ocasión hasta salió del clóset en pleno foro, asegurando que ella se considera "heteroflexible".

Fuente: Instagram @galileamontijo

Durante esta mañana de viernes 16 de septiembre la actriz de telenovelas como El Premio Mayor, Tres Mujeres y La Verdad Oculta dejó en shock al público de San Ángel debido a que salió del aire y no apareció conduciendo el matutino de Las Estrellas. Al parecer Galilea se quiso tomar el día libre para aprovechar el puente por las Fiestas Patrias y no acudió a trabajar a Hoy, por lo que sus compañeros Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Andrea Escalona, Arath de la Torre, Paul Stanley y Tania Rincón se encargaron de llevar el mejor entretenimiento a los televidentes.

Elenco de 'Hoy'

Fuente: Tribuna e Instagram @programahoy