Desfigurado y con kilos menos: Tras cirugías, exgalán de TV Azteca llega a Televisa y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un reconocido galán de telenovelas, quien empezó su carrera en TV Azteca hace 22 años, reaparece irreconocible en el programa Hoy luego de volver a protagonizar en Televisa. Se trata de Andrés Palacios, quien confesó que tuvo que bajar de peso para el personaje principal que interpreta en el remake de La Madrastra, donde interpreta a 'Esteban Lombardo', pareja de Aracely Arámbula, quien da vida a 'Marcia Cisneros de Lombardo'.

El actor chileno, quien llegó a México a los 2 años de edad y está nacionalizado mexicano, ha tenido una gran racha laboral últimamente, pues no ha dejado de protagonizar melodramas en la televisora de San Ángel desde 2016 que debutó en sus filas. Y es que como se recordará, el histrión de 47 años empezó su carrera en el año 2000 en TV Azteca, donde estuvo en Ventaneando con Pati Chapoy y melodramas como El amor no es como lo pintan, La duda, Belinda, Las Juanas y la que fue su mayor éxito en el Ajusco Amor en Custodia.

En este proyecto del 2005 interpretó a 'Nicolás Pacheco' e hizo pareja con Paola Núñez como 'Bárbara Bazterrica', causando furor por el gran éxito que generó el melodrama. Luego vinieron otros proyectos como Mientras haya vida, Eternamente tuya, Vidas robadas, Cielo Rojo y Amor Cautivo , el último que hizo ahí pues perdió su contrato de exclusividad y se fue a Telemundo, donde actuó en Camelia la Texana y Señora Acero, hasta que en 2016 debutó en Televisa.

Andrés Palacios en 'Amor en Custodia'

Palacios ha protagonizado telenovelas como Las Amazonas, El vuelo de la Victoria El bienamado, Tenías que ser tú, La usurpadora, Imperio de Mentiras, Amor dividido y ahora La Madrastra. Luego de críticas por su radical cambio físico, ya que usuarios opinaron que el actor presuntamente abusó de cirugías y acabó irreconocible, el actor confirmó en entrevista para el programa Hoy una noticia evidente: transformó su cuerpo para la telenovela que protagoniza actualmente: La Madrastra.

Aunque no habló nada de algún arreglito, el histrión chileno contó que sí tuvo que bajar algunos kilos para el papel: "Soy un fiel creyente de que hay que poder jugar con el físico para poderle cambiar, darle otro look, otro sentido, otra presencia a los personajes y es algo que a mí me gusta mucho así que procuro a cada proyecto irle cambiando el peinado, la talla, el color", comentó, además de explicar cómo llegó a la talla ideal para el personaje.

Andrés Palacios ha tenido un cambio físico

"Siempre se hace un régimen alimenticio supervisado en la mayoría de los casos y así, yo me pongo un objetivo de cómo se ve el personaje, cómo me lo imagino y cómo lo quiero construir y en función de eso lo trabajo. En cuestión de peso pues a veces varía en cuestión de masa muscular, nada más era cambiarle las tallas y ya". Finalmente, presumió la gran química que comparte con el elenco del melodrama.

Me siento contento, la pasamos muy bien. Siempre he considerado que la diversión en un trabajo que nos apasiona es fundamental y este ha sido un caso muy práctico y evidente de que nos reímos mucho".

