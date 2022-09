En pleno concierto, Yuri reacciona aterrada tras descubrir a una intrusa en el escenario

Comparta este artículo

Tamaulipas, Nuevo Laredo.- Durante la noche del pasado jueves, 15 de septiembre, la querida cantante, Yuri, no pudo contener un grito de terror, después de que sus fanáticos le advirtieran que una intrusa le estaba recorriendo gran parte de su cuerpo; sin embargo, después de que se logró controlar la situación, la intérprete de 'Detrás de mi ventana' hizo gala de su profesionalismo y continuó con el espectáculo.

Todo ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante un concierto con motivo por el Día de la Independencia, momento en el que la famosa aprovechó para conversar un poco con los presentes sobre la importancia de la educación; sin embargo, el gran momento se vio interrumpido después de que sus fanáticos comenzaran a gritarle palabras como "cucaracha" o "cucaracho" y es que, la cantante 'Ya no vives en mi' y 'Una mentira más' no se percató de que dicho insecto estaba caminando campante por su brazo.

Fotografía de Yuri

En primera instancia, Yuri reaccionó un poco sorprendida, ya que, no podía entender lo que el público le estaba indicando, no fue sino hasta que todos gritaron al unísono que la palabra "cucaracha" que comenzó a comprender lo que ocurría; sin embargo, no reaccionó sino hasta que un hombre de la audiencia se acercó lo suficiente, al escenario, para decirle que lo que estaba ocurriendo; fue entonces que la cantante gritó de pánico y comenzó a agitarse, aunque no del lado correcto.

El público notó que la famosa no podía ubicar la localización del insecto, por lo que comenzaron a señalarle el lado contrario, lo que provocó que Yuri se sacudiera toda para, finalmente, lograr deshacerse de la cucaracha; una vez que el bicho cayó, la cantante no dudó en pisarlo, pero como se mencionó anteriormente, la famosa no dudó en retomar e ritmo y dejó de lado el pánico que vivió minutos atrás. Por su parte, algunas personas reaccionaron divertidas en redes sociales, mientras que hubo otros que señalaron que el animal pudo haber caído de la bandera que la estrella estaba cargando al inicio de todo.

Fuentes: Tribuna