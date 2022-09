Golpe a Legarreta: Exconductora de 'Hoy' sale en defensa de Alfredo Adame y dice que es "buen amigo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien formó parte del programa Hoy hace 22 años y recientemente regresó a Televisa, dejó en shock a todos sus seguidores pues confesó que sigue manteniendo una amistad con Alfredo Adame, pese a todas las controversias que ha vivido con exparejas y hasta con Andrea Legarreta. Se trata de Laura Flores, quien en una reciente entrevista habló maravillas del retirado actor.

La intérprete de novelas como Un refugio para el amor, Mundo de fieras y Fuego ardiente recientemente volvió a México para promocionar su nuevo sencillo No me lastimes e incluso visitó el foro de Hoy donde se reencontró con Andrea Legarreta, quien ha sido víctima de los ataques de Adame. El polémico presentador incluso acusó a la esposa de Erik Rubín de ser amante de un alto ejecutivo de la televisora y la llamó "primera dama de Televisa".

Asimismo, el primer ganador del reality Soy famoso ¡sácame de aquí! de TV Azteca ha desatado mucha polémica por desheredar a sus hijos menores, Alejandro, Diego y Sebastián, a quienes les ha dicho que ni siquiera quiere verlos en el funeral. Pese a todas las controversias, Laura recientemente confirmó que sigue considerando a Alfredo como un buen amigo y que por esa razón lo sigue frecuentando.

Hablando de Alfredo Adame, todo lo que se dice, todo lo que hizo o lo que dijo no tiene nada que ver conmigo", dijo durante su entrevista con el programa de radio La Caminera.

La exparticipante de MasterChef Celebrity y el exesposo de Mary Paz Banquells no solo han trabajado juntos en Hoy sino también en melodramas como En nombre del amor y hasta en obras de teatro. Es por ello que Flores le tiene un gran cariño a Adame y así se expresó de él: "Yo edito esa parte (los escándalos) y me quedo con mi Alfred Adame que fue mi amigo, mi compañero, que me ayudó cuando muere mi padre".

Laura comentó que ella y Adame compartieron muchos momentos juntos y recordó que él fue una de las personas que más la apoyó cuando murió su padre: "Estábamos conduciendo el programa de Hoy y fue de los primeros, junto con Erika Buenfil, en llegar a la funeraria y darme un abrazo, y se me quiebra la voz porque ha sido un amigo para mí". La actriz cerró el tema sobre el exgalán de novelas diciendo que ella sigue teniendo un grato recuerdo de él.

A mí no me importa el después, me importa lo que significa para mí como ser humano", dijo contundentente.

