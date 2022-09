Horóscopos de hoy 16 de septiembre para mi signo: Mhoni Vidente comparte las predicciones del día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Conoce cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este viernes 16 de septiembre del 2022, según el horóscopo de hoy compartido por Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los famosos. ¡Aquí todo lo que debes saber!

Aries

No desespere, hoy conocerá a alguien que coincide con muchos de sus deseos para una relación romántica. Todo será mágico y tendrá mucho éxito en este aspecto. En dinero, quizá no sea tan afortunado.

Tauro

Si tiene deudas por pagar, será mejor que meta velocidad y las liquide de una vez por todas; solo así podrá comenzar a ahorrar para sus siguientes planes. Gracias a su buena intuición, tendrá un nuevo negocio.

Géminis

Tendrá dolores de cabeza severos este viernes, pero es porque no ha descansado como debería, así que mejor ocupe este fin de semana para estar en casa, solo y tranquilo. Los problemas del trabajo se resuelven en estos días.

Cáncer

Esa persona con la que está quedando para salir y tener algo más formal, no es para usted, goce del momento, pero no haga planes para el futuro, porque no durará mucho. Su falta de efectivo es pasajera, pronto tendrá más.

Leo

Este día con su familia será muy especial, pero le dará nostalgia por alguien a quien decidió sacar de su vida; ni modo, así lo decidió usted y debe aprender de sus errores. Su economía mejora mucho en estos días.

Virgo

En lo que respecta a su trabajo, debe ser más dedicado y debe aprender a dar el máximo. Sabe que tiene un gran futuro profesional, pero le gana la flojera y el conformismo. La dieta debe seguirse todos los días.

Libra

Su obsesión por verse hermosa está saliéndose de control, así que mejor tenga cuidado con lo que hace en su cuerpo. Aproveche las oportunidades laborales que se le presenten, tiene talento, pero le da miedo demostrarlo.

Escorpio

Es un gran momento para que actualice sus conocimientos profesionales; tome un curso o revise cuales son las tendencias en su área. Energía positiva que lo motivará a dar lo mejor de usted en este viernes.

Sagitario

No ignore al amor, si siente algo especial por esa persona, debe decirlo para ser correspondido, de lo contrario seguirá solo. Valore el apoyo que su familia le da, o de lo contrario dejarán de ayudarlo en sus momentos de crisis.

Capricornio

Es momento de ahorrar, no de gastar como si no hubiera un mañana, así que administre bien su dinero este fin de semana. Si no come mejor, su salud comenzará a tener problemas en estos días; usted sabe que es verdad.

Acuario

Alguien que tiene mucho interés en usted comenzará a demostrar que quiere algo más; debe pensar bien si está listo para este compromiso y lo que implica. Es momento de firmar contratos y de cerrar tratos importantes.

Piscis

Para su familia, usted es una persona muy importante y valiosa. En el aspecto financiero vive una jornada ideal para planear viajes y empezar a dar más. Aproveche y asista a las fiestas que organicen sus amigos más queridos.

Fuente: Tribuna