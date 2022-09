¿Lo tachó de ardido? Desde 'VLA', Ninel Conde manda fuerte mensaje para Giovanni Medina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante Ninel Conde, quien podría estar trabajando en un nuevo proyecto de Televisa, de nueva cuenta logró generar controversia y es que hace unas horas frente a las cámaras del programa Venga la Alegría mandó fuerte mensaje para su exesposo Giovanni Medina, con quien lleva años peleando por la custodia de su hijo Emmanuel. ¿Lo tachó de ardido?

En los últimos días la artista originaria de Toluca había logrado apoderarse de la atención de los medios de comunicación debido a que la revista TVNotas sacó a la luz que se habría sometido a otro 'arreglito' en la cara pese a que ha sido muy criticada por abusar de las cirugías. Además otra situación que puso a Ninel bajo los reflectores fue que se especuló que podría estar participando en la nueva temporada del reality ¿Quién es la máscara?.

Ninel fue señalada por abusar de las cirugías

Pero este viernes 16 de septiembre la llamada 'Bombón Asesino' logró generar controversia pues en su reciente encuentro con la prensa lanzó una fuerte indirecta al padre de su hijo menor. Reporteros de VLA y otros medios captaron a la cantante saliendo de su presentación en Cuajimalpa por motivo del Grito de Independencia y le cuestionaron cómo va su situación legal con Giovanni, quien la ha llegado a tachar de mala madre.

Conde resaltó que en primer lugar no puede compartir detalles sobre esta batalla pues todo lo que diga puede ser usado en su contra: "De esos temas no hablo mucho por cuestiones legales. Si no tengo nada bueno que decir al respecto, mejor no digo nada. Esperemos que las cosas se mejoren", respondió. Posteriormente la artista de 45 años fue cuestionada acerca de la convivencia que tiene con su hijo y dijo que es casi no lo ve.

Muy esporádicamente, pero sí lo he visto".

Giovanni Medina y su hijo

Luego Ninel aprovechó las cámaras y micrófonos de TV Azteca para lanzar una indirecta a Medina, a quien tachó de ser "un ardido": "No estoy hablando de alguien en específico, pero es algo que sucede cuando un hombre no supera a una mujer: andas ardido y hablas mal". Sin embargo, la exactriz de telenovelas de inmediato aclaró que ese mensaje no era en específico para su expareja pues teme que él tome más represalias en su contra.

No hablo de nadie en general, no amarren navajas porque luego no me van a dejar ver a mi hijo".

