Paquita la del Barrio recibe inesperado regalo en pleno concierto y así reacciona: "Qué poca mad..."

Ciudad de México.- Paquita la del Barrio es una cantante que ha sabido triunfar a lo grande en la difícil industria de la música, ya que, aún después de tantos años la intérprete de 'Me saludas a la tuya' continúa llenando los recintos a donde se presenta. Recientemente, uno de sus fanáticos le hizo un inesperado regalo a la amiga de Lupita D'Alessio, aunque la manera que reaccionó ante el presente dejó impresionados a toda la audiencia.

Como algunos sabrán, de unos meses para acá, los mexicanos crearon la tendencia de arrojar un peluche del Dr. Simi a los famosos, aunque en un principio se había hecho con cantantes de talla internacional como: Lady Gaga, Iron Maiden, My Chemical Romance, Aurora Arksens, Coldplay y Rosalia, así como con algunos famosos mexicanos, de los cuales los más polémicos fueron José Madero Vizcaino, exvocalista de Panda, quien pateó al muñeco hacía la audiencia y el más reciente de Rubén Albarrán, de Café Tacuba, quien de plano le arrancó la cabeza al presente.

Fotografía de Paquita la del Barrio

Resulta ser que, la noche del pasado jueves, 15 de septiembre, Paquita la del Barrio dio una presentación con motivo del Día de la Independencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, donde uno de los mexiquense le arrojó un Dr. Simi a la intérprete de 'Rata de Dos Patas'; su reacción dejó asombrados a todos los presentes, debido a que se mostró sumamente feliz porque aseguró que, horas antes, había querido tomarse una fotografía con una botarga de este personaje, pero no había podido hacerlo.

Pin... muñequito de a quinto. No sean gachos, ¡no, está bonito! Porque yo estaba en mi pueblo y salí del hotel ya para venirme a México. Entonces paso por una farmacia y estaba un chamaco vestido como él, quise tomarme una foto pero mi me valió mad... pues no la pude tomar. Y ahora me regalan este muñeco. Qué poca mad... Ya se queda conmigo ¿eh?"; declaró la famosa

Cabe señalar que, gran parte de la presentación, Paquita la del Barrio, tuvo que estar sentada debido a una trombosis que sufrió hace algún tiempo, motivo por el que no puede pasar largos periodos de tiempo parada, puesto esto podría producirle fuertes dolores en la pierna, aún así, la intérprete reconoció ante un medio de farándula mexicano que continúa trabajando, aunque a veces debe batallar con el malestar: "Hemos estado trabajando, pero ahí andamos batallando porque me da un dolor de piernas que no se me quita," relató la cantante.

Fuentes: Tribuna