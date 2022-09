Preocupación en la música: Tras mostrarse llorando, cantante 'se despide' con un nostálgico video

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Hace un par de días, la cantante de pop, Britney Spears, preocupó a sus seguidores pues en el marco del cumpleaños de su hijo Jayden Spears quien ha hecho duras declaraciones en su contra, la intérprete y bailarina optó por dedicarle un mensaje de felicitación usando fotos tomadas en el pasado, acto seguido, subió un video donde baila delante de la cámara pero de pronto comienza a llorar, lo cual causó comentarios divididos entre los que aseguraron que ella seguía lidiando con la presión de su familia, al tiempo que otros insistieron que necesitaba ver a un especialista en salud mental.

No obstante, ella respondió a las críticas publicando el mismo video llorando y bailando aunque con menos edición, mismo que acompañó con un mensaje que decía: "Ha pasado un tiempo desde que lloré en cámara!!! ¡¡¡No es una recaída pendej… es una liberación que he necesitado desde hace mucho tiempo (…) Creo que necesito hacer eso más", mensaje que de nueva cuenta le valió mensajes de apoyo por parte de sus fans.

Sin embargo, a pesar de dar esta explicación, la cantante ha alarmado otra vez a sus fans pues este viernes 16 de septiembre publicó un gif en su cuneta de Instagram, mismo que es de una biblioteca y de fondo se escucha parte del tema No Surprises de Radiohead, un tema melancólico que causó que muchos se alarmaran por su estado de salud, ya que además en este corto video la intérprete de Baby One More Time, Sometimes o Lucky escribió en español la frase:

"Adiós amigos".

La denominada 'Princesa del Pop' ya había cerrado su cuenta en Instagram justo días antes de lanzarse el tema Hold me Closer, mismo que grabó con el músico británico Elton John y por el cual ella volvió oficialmente a la música luego de haber recuperado su libertad tras quedar obsoleta la custodia que su padre mantenía sobre ella; sin embargo, reactivó su plataforma digital para emitir un comunicado contra su hijo Jayden quien había concedido una entrevista ante los medios en donde aseguró que la salud mental de su madre era alarmante.

Aunque el video causó algo de preocupación, hubo fanáticos hispano parlantes que celebraron que hiciera uso del idioma aunque fuera una rase muy corta; otros en tanto insistieron en que ella podría estar atravesando por otro mal momento y adelantar que de nueva cuenta cerraría su plataforma digital. A una hora de la publicación de este extraño video, la cuenta de Britney Spears sigue activa y sin algún tipo d explicación.

"Espero que te sientas bien, querida" y “"Te amo Britney que habla español", fueron parte de los comentarios que recibió.

