Salió del clóset: Tras 15 años retirada y quedarse 'ciega', actriz de Televisa llega de luto a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien lleva más de 22 años en Televisa, aparece en exclusiva en el programa Hoy y se sincera sobre su posible regreso a las telenovelas y su salida del clóset. Se trata de Montserrat Oliver, quien sostuvo un tórrido romance con su ahora compañera de programa Yolanda Andrade, a quien en su momento como protagonista de melodramas le pidió no besarse con sus compañeros en la ficción por celos.

Como se recordará, Montserrat reveló hace un tiempo que tras padecer Covid-19 le quedaron secuelas pues le afectó la memoria y estaba perdiendo la vista, por lo que tendría que someterse a una cirugía próximamente para evitar quedar completamente ciega: "De repente se me olvidan las cosas y la vista... me afectó. Creo que me tengo que operar los ojos. Perdí vista pero dicen que hay una operación, nada más que tendría que usar lentes para ver de cerca".

Captura del programa 'Hoy'

Aunque Montserrat actualmente es más reconocida por su desempeño como presentadora, fue modelo y también actuó en telenovelas como Ramona, Sin pecado concebido, La madrastra y Palabra de Mujer, la última que hizo en 2007, por lo que en exclusiva para el matutino Hoy, reveló si estaría dispuesta a volver a la ficción. Además, habló de cómo vive su vida actualmente luego de salir del clóset hace varios años y haber tenido un romance de más de 10 años con Yolanda Andrade.

Aunque actualmente lleva más de dos años casada con la fotógrafa Yaya Kosikova, a mediados de los años 90 Oliver vivía en Miami, Florida con un misterioso hombre llamado Henry, de quien poco se sabe. Ambos se casaron cuando ella tenía 23 años luego de varios años de noviazgo, sin embargo, lo terminó dejando porque se enamoró de Yolanda, con quien tuvo una relación algo turbulenta por los vicios de la sinaloense y los celos que ella empezó a tener de la profesión de su novia.

En entrevista para Hoy, Montserrat reconoció que al inicio de su relación con Yolanda Andrade fue celosa ya que no le gustaba que la sinaloense se diera besos con otros famosos en la pantalla: "Yolanda se me hace que está envejeciendo prematuramente porque está diciendo muchas cosas. Al principio sí porque te mandan la sinopsis donde dice 'aquí apasionadamente', yo empezaba a andar con ella y le decía: '¿cómo que apasionadamente? ¿cómo?' al principio sí pero luego ya no", dijo.

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade

Y que aunque actualmente está enfocada en la conducción, pues está al aire en los programas Montse & Joe y Reto 4 Elementos, disfrutó su faceta de actriz y recordó cuando trabajo con Victoria Ruffo y César Évora en La Madrastra (2005): "Claro, yo estuve con Victoria en 'La Madrastra' (...) el otro día en Montse y Joe precisamente, ves que Yolanda es una gran actriz, estaban poniendo todo lo que hizo ella y lo que hice yo y resulta que he hecho más novelas que ella", dijo entre risas. Yolanda me dijo: '¿en qué momento?", comentó.

Posteriormente, Oliver afirma estar mejor y en equilibrio tras la trágica muerte de sus padres, expresando cómo ha vivido su luto: "La gente que no se ha quedado huérfana, aunque ya estemos grandes, quizás no nos entenderían hasta que les pase, no es que se los desee, pero es una cosa que pierdes como el lugar de pertenencia y no sabes qué pasa, por dónde voy, es distinto. Es chistoso, bueno no tan chistoso, hay que sobrevivirlo y aprender a vivir de distinta manera", mencionó.

Finalmente, habló de su salida del clóset y lo importante que es aceptarse y amarse tal como es. Abriendo su corazón, relató: "Creo que mi gran reto en la vida es quitarme todas esas creencias que uno hereda y con las que te programan y empezar a ver realmente y valorar a todas las personas y el porqué hacen ciertas cosas o reaccionan de ciertas maneras. Dejar de juzgar o etiquetar, ese ha sido uno de mis grandes retos en la vida y otro ha sido quizá el sobrevivir a grandes pérdidas", finalizó la guapa conductora.

Fuente: Tribuna