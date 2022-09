Shock en la farándula: Tras 2 años, esta celebridad rompe el silencio y revela cómo falleció su bebé

Los Ángeles, Estados Unidos.- En septiembre del 2020, la afamada modelo, Chrissy Teigen, y el reconocido cantante, John Legend, dieron una desgarradora noticia a sus miles de seguidores y es que, su querido bebé, a quien habían nombrado como Jack, falleció durante lo que nombraron como un aborto espontáneo; sin embargo las cosas habrían sido un poco diferentes y luego de 2 años, la celebridad reveló cuál fue la verdadera razón por la que perdió a su hijo.

La noticia la dio Teigen a través del medio Propper Daley, donde reveló que, conforme avanzaba el embarazo, tanto ella como Legend se fueron dando cuenta de que se trataba de una situación de alto riesgo y si dejaban que el producto continuara su desarrollo ambos, tanto madre como hijo, corrían el riesgo de no lograrlo, por lo que la pareja de famosos tuvo una charla y, en palabras de Chrissy se tuvieron que tomar "decisiones difíciles".

Hace 2 años, cuando estaba embarazada de Jack, John y mi tercer hijo, tuve que tomar muchas decisiones difíciles y desgarradoras. Un día de conversación irrazonable se hizo muy claro a mitad del camino que él no sobreviviría y que yo tampoco lo haría sin ninguna intervención médica", relató la pareja del cantante de 'All of me'