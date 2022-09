Subió 30 kilos: Tras 'salir del clóset' y años retirado, galán de Televisa llega desfigurado a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva 6 años sin hacer un melodrama en Televisa, volvió a la televisora este jueves 15 de septiembre y dejó en shock por su apariencia física. Se trata del actor y cantante Víctor Noriega, quien reapareció públicamente por la reunión del grupo Garibaldi en la Fiesta Mexicana de Televisa y dejó a todos boquiabiertos ya que lucía irreconocible y con varios kilos de más.

Como se recordará, Noriega debutó en la televisora de San Ángel en 1998 en Rencor apasionado junto a Aracely Arámbula, Eduardo Santamarina y Natalia Esperón. Luego actuó en proyectos como Camila, Rosalinda, Mujeres engañadas, Por un beso, La Intrusa, Entre el amor y el odio, Bajo la misma piel, Palabra de Mujer, Cuidado con el ángel, Dos hogares y Las amazonas, el último melodrama en el que estuvo en 2016.

Víctor Noriega con Aracely Arámbula y Eduardo Santamarina

A finales del 2016, el actor y cantante reapareció en un evento y fue captado luciendo irreconocible. Según algunas fotografías que difundió TVNotas, Noriega tenía los ojos rojos, el rostro hinchado y había perdido el físico que lo catapultó a la fama en las telenovelas. Según se dijo, se habría practicado algunas cirugías y 'arreglitos', sin embargo, él no confirmó esto. Además, hace algunos años también provocó polémica luego de que lo sacaran del clóset, ya que filtraron fotos del actor con un joven años menor.

Víctor Noriega

Aunque se dijo que era su supuesto novio, ya que no se le había conocido una pareja al actor en su carrera y hasta la fecha no está casado, él mismo habló al respecto. En 2019, el actor fue cuestionado para el programa De Primera Mano sobre si este hombre misterioso era su pareja o no y evadió el tema, pues solo comentó que ese hombre era una persona "que coincidió con él en el súper y nada más".

Nadie tiene por qué dudar de mis preferencias o yo dudar de las de ellos. ¿En qué año estamos? Ya no se debería preguntar eso. Es una falta de respeto", dijo entonces.

Tras 6 años sin volver a la actuación en San Ángel, el actor reapareció en la empresa pues ahora que se reunió con sus compañeros de Garibaldi (menos Paty Manterola, Pilar Montenegro quien está retirada y Xavier Ortiz, quien falleció), se presentaron en la Fiesta Mexicana este jueves 15 de septiembre. Por este motivo el actor apareció en la pantalla del programa Hoy junto a sus colegas Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos, Paola Toyos, Agustín Arana, Charly López y Sergio Mayer.

Captura de pantalla del programa 'Hoy'

Aunque también hubieron otros invitados musicales como Aída Cuevas, María José, Edén Muñoz y Calibre 50, Sandra Echeverría, El histrión dejó a todos boquiabiertos con su apariencia, pues lucía según usuarios hasta 30 kilos de más y con el rostro muy diferente. Aunque algunos usuarios se dedicaron a cuestionar qué le había pasado y le pidieron poner un alto al 'bótox', otros le pidieron regresar a los melodramas, pues siempre lo recordarán como uno de los galanes más cotizados de la televisión.

