Tras 13 años en TV Azteca y duro divorcio, actriz vuelve a Televisa con protagónico y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas, quien estuvo trabajando para TV Azteca durante 13 años, regresó a Televisa este 2022 para protagonizar un nuevo proyecto luego de haber atravesado un difícil divorcio y la mañana de ayer jueves 15 de septiembre apareció en el programa Hoy. Se trata de Geraldine Bazán, quien hace unos días estrenó su nuevo melodrama Corona de lágrimas 2.

La exesposa de Gabriel Soto comenzó su carrera artística en la empresa de San Ángel desde 1993 participando en el melodrama Corazón Salvaje y luego realizó otros como María la del barrio, Mi pequeña traviesa y Camila, hasta que decidió cambiarse a la empresa del Ajusco. Debutó en 1999 con la novela Catalina y Sebastián, además de que actuó en Como en el cine, El amor no tiene precio, Bajo las riendas del amor, La mujer de judas, entre muchas otras.

Al no contar con contrato de exclusividad, Geraldine se mudó a Telemundo para hacer varias series y en 2018 volvió a Televisa para realizar el melodrama Por amar sin ley pero luego de esto no le dieron otro proyecto y siguió haciendo trabajos para la cadena estadounidense. No obstante, este 2022 volvió por todo lo alto al Canal de Las Estrellas interpretando a 'Olga Ancira' en la segunda parte de Corona de lágrimas.

Hace algunas horas la también modelo mexicana dio una nueva entrevista al programa Hoy para hablar sobre su regreso a los teatros con el monólogo Nosotros lo hacemos mejor y además de que también habló de su vida personal. Geraldine explicó que por el momento solamente está enfocada en temas de trabajo y se mostró renuente a hablar de temas del amor, pues los reporteros siguen insistiendo en preguntar por Alejandro Nones.

Es complicado porque se vuelve muy público y entonces luego dicen, pero entonces de qué va a hablar, tengo muchísimos proyectos de qué hablar", respondió contundente.

Geraldine dice que ya no quiere hablar de sus relaciones

La guapísima mujer de 39 años hizo un llamado a los miembros de la prensa para que eviten preguntarle sobre Alejandro, Gabriel Soto o cualquier otro ex, pues prefiere mantener su vida privada en privado: "Chicos, gracias, de verdad gracias, les pido que me entiendan que en mi vida han pasado tantas cosas públicas... yo trato de atesorar eso muchísimo más y cuidarlo más... se lo pido con todo el respeto del mundo".

Eso sí, Bazán fue muy sincera y confesó que luego de divorciarse del padre de sus dos hijas, a quien acusó de haber sido infiel y haber tenido de amante a la actriz rusa Irina Baeva, ella ya no tiene intenciones de volver a casarse aunque sí quiere tener una pareja estable: "Soy una mujer que ya tiene hijos, independiente, ya me casé, ya me divorcié y lo que quiero es tener un compañero de vida que me tome de la vida y hagamos proyectos juntos".

