Tras 18 años en San Ángel, Angelique Boyer presume nuevo proyecto lejos de Televisa

Ciudad de México.- Angelique Boyer es una actriz que ha sabido enamorar al público por su talento, disciplina y gran belleza, ya que, desde que llegó al mundo de la farándula con la agrupación, Rabanitos Verdes, la famosa no ha dejado de acumular grandes éxitos, sobre todo desde que dejó a la industria de la música para convertirse en una de las protagonistas de melodramas más cotizadas de la empresa de Emilio Azcárraga; sin embargo, este viernes, 16 de septiembre, la novia de Sebastián Rulli sacudió a sus fanáticos tras revelar un giro en carrera.

Aunque es posible que muy pocas personas lo sepan, Angelique no sólo es cantante, actriz y modelo, además de ello, la guapa estrella de televisión es una empresaria, anteriormente, la intérprete de Teresa lanzó NUBA, la cual es una marca de productos de proteína enfocados directamente al bienestar femenino, mismo que promete ayudar en las rutinas de ejercicio y en el día a día de las mujeres mexicanas. Dicho producto presume estar adicionado con colágeno y ácido hialurónico que beneficiaría a la piel y el cabello de las féminas.

Pero Boyer no se quedó solo con eso, ya que, alrededor del medio día de este viernes, la famosa anunció que lanzaría su nueva línea de bañadores, algo que quizás podría resultar un poco contraproducente porque México le está dando la bienvenida al otoño; sin embargo, esto no impidió que la actriz se mostrara emocionada por esta nueva etapa de su vida. De acuerdo con las declaraciones de la protagonista de Lo que la vida me robó, la nueva marca será conocida como Etérea 69 y la colección será conocida como Crisálida.

Etérea 69 ha nacido en manos del amor. Genera mucho entusiasmo y felicidad compartir con ustedes Crisálida, nuestra primera colección limitada de bañadores, como expresión de agradecimiento hacia todas esas mujeres hermosas que me han acompañado en este camino", declaró Boyer

Si bien Angie no reveló cuándo estarán a la venta los bañadores, varias de sus compañeras de actuación reaccionaron emocionadas por este nuevo emprendimiento de la actriz, entre ellas se puede mencionar a África Zavala, Ana Brenda Contreras, Maite Perroni, Flavio Mdina, Yanet García, Martha Julia, Estefania Villareal, Flavio Medina y no podía faltar Sebastián Rulli quien le dedicó un romántico mensaje en el que le deseaba lo mejor.

