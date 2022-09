Tras 4 años en TV Azteca y renunciar a 'VLA', conductor pierde exclusividad y vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor y conductor, quien luego de perder su exclusividad en Televisa se unió al matutino de TV Azteca Venga la Alegría, revela que está de vuelta en las filas de la televisora de San Ángel después de renunciar a la competencia. Se trata de Brandon Peniche, quien decidió frenar su carrera en la conducción para volver a su pasión: la actuación. Sí, el hijo del actor Arturo Peniche reveló que está de vuelta en la pantalla chica pues se une al elenco de un nuevo melodrama.

Como se recordará, Peniche empezó su carrera en Televisa en 2009 como actor, no como conductor. Se unió al melodrama Verano de amor para luego participar en otros proyectos como Niña de mi corazón, Ni contigo ni sin ti, Un refugio para el amor, Corazón indomable, La malquerida, Que te perdone Dios, A que no me dejas y Un camino hacia el destino, sin embargo, en 2017 perdió su contrato de exclusividad y se cambió a las filas del Ajusco.

Ya en la competencia, Brandon visitó varios programas como Ventaneando con Pati Chapoy hasta que se integró al elenco de Venga la Alegría, competencia del programa Hoy, en el 2018. En 2021, el actor convertido en conductor dejó en shock al anunciar que renunció a la emisión matutina y a la empresa, pues buscaba volver a la actuación en Televisa ya que el Ajusco dejó de producir melodramas años atrás.

Tras protagonizar su primera telenovela, Contigo Sí, junto a Danilo Carrera y Alejandra Robles Gil, el presentador reveló que contrario a algunos rumores que señalaban que volvía a la empresa de Ricardo Salinas Pliego, está de vuelta en Televisa pues tiene un papel en un nuevo melodrama, el cual no reveló el nombre aún: "Voy a un callback, no puedo platicar nada pero sí (...) si Dios quiere ya para octubre empiezo", reveló en entrevista para el reportero Edén Dorantes.

Dorantes le preguntó qué significa para él que lo sigan llamando y su evolución como actor, a lo que respondió: "Bien, la verdad es que soy afortunado de hacer lo que más amo, es una carrera espectacular que respeto muchísimo. Dicen que no hay que correr, hay que caminar para pisar fuerte y entonces eso es lo que he tratado de hacer. Buscar retos siempre, darle lo mejor a mi público, que se enamoren de mi trabajo, y yo quedar satisfecho. Cada vez prepararme más para cada vez trabajar más", comentó.

Y sobre lo que más admira de su papá, reveló: "Mi papá... admiro mucho que es una persona sumamente perseverante, consistente y apasionado por su carrera, eso me transmitió. Respeta mucho esta carrera, hay gente que quiere salir en la tele y gente que quiere trabajar para la tele", mencionó. La verdad soy muy afortunado de tener el apellido de mi padre, mi abuela. Creo que, ustedes nos conocen, nos dedicamos a lo que nos dedicamos sin escándalos. Somos personas ordinarias con un trabajo extraordinario".

Finalmente, Peniche fue tajante al ser cuestionado sobre su posible regreso a la pantalla chica como conductor luego de convertirse en uno de los consentidos de Venga la Alegría. Con mucha sinceridad, el actor expresó que no tiene pensado volver: "No, ahorita no. de conducción nada, actuación", finalizó.

