Tras duro divorcio de 'Zague', Paola Rojas llega a 'Hoy' con nuevo novio y deja en shock a Televisa

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que este viernes 16 de septiembre la famosa conductora Paola Rojas apareció en el programa Hoy hablando de su nuevo galán luego de haber vivido un complicado divorcio con 'Zague', el padre de sus dos hijos. Como se recordará, la presentadora mexicana decidió separarse del exfutbolista luego de descubrir que le había sido infiel.

La colaboradora de Noticieros Televisa y el exjugador de las Águilas del América comenzaron su relación sentimental en 2009 y tuvieron una espectacular boda en las playas del Caribe mexicano, para luego en 2011 dar la bienvenida a sus mellizos. Pese a que formaron una de las parejas más sólidas del espectáculo, en 2017 el comentarista deportivo de TV Azteca se enfrentó a un escándalo tras la filtración de un video íntimo y acabó divorciándose.

Aunque la conductora de Netas Divinas atravesó una dura ruptura amorosa y además enfrentó fuertes comentarios en las redes, ahora se encuentra plena disfrutando de su vida al lado de su pareja. Esta mañana de viernes la periodista de 45 años platicó con el programa Hoy acerca de su relación con el empresario argentino Marcelo Imposti, con quien reanudó su romance hace poco luego de haber hecho una pausa.

Rojas, quien participa en el reality ¿Quién es la máscara? prestando su voz para la narración, aclaró que aunque está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, prefiere tener su relación sentimental alejada de los reflectores: "Yo la verdad es que no he abierto esa puerta, sí procuro en ese sentido ser (cuidadosa) trato de cuidar esa parte, hay cámaras en todos lados y sí han visto con quién viajo, pero estoy feliz".

Cuando la reportera del matutino de Las Estrellas cuestionó a Paola sobre si su radiante sonrisa se la debía no solo a sus hijos sino también a su galán, así respondió: "Lo que me toca es agradecer, yo estoy agradecidísima, estoy feliz con la realidad y con el momento que estoy viviendo ahora". Sin embargo, la integrante del programa Netas Divinas dejó muy en claro que no piensa volver a casarse aunque está muy enamorada.

¡Ay, espérate! ¡no! ¿por qué crees que vengo de blanco?... no, no lo me puedo ni imaginar, no pienso en el matrimonio", dijo Rojas y descartó también que vaya a posar sin ropa algún día.

