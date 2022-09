Tras perder protagónico y dejar México, exactriz de TV Azteca reaparece en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien trabajó durante 10 años en TV Azteca y presuntamente fue rechazada para varios protagónicos de telenovelas, sorprendió a los televidentes pues hace algunas horas reapareció en Televisa luego de anunciar que se iría a trabajar a la empresa de la competencia. Se trata de Altair Jarabo, quien este 2022 hará su debut en Telemundo ya que ahí le dieron la oportunidad de ser protagonista.

La originaria de la CDMX sin duda alguna se volvió famosa en las filas de San Ángel, sin embargo, su carrera comenzó desde antes cuando trabajaba para el Ajusco. Su primer melodrama fue El peñón del amaranto y luego se volvió conductora de Disney Club (1999). Posteriormente apareció en producciones como Súbete a mi moto y Un nuevo amor (2003) pero acabó uniéndose a Televisa, donde hizo una carrera de casi 18 años.

Altair ha participado en entrañables novelas como Al diablo con los guapos, En nombre del amor, Abismo de pasión, Por amar sin ley y Vencer el desamor, en su mayoría siendo la antagonista de la historia. Aunque ella misma llegó a manifestar que se cansó de ser la villana de la historia y pedía a los productores nuevos retos, en Televisa jamás le dieron la oportunidad de protagonizar y existe el rumor de que había un veto en su contra.

Según información que filtró el canal de YouTube Chacaleo la reconocida mexicana no es una de las estrellas favoritas de los altos mandos y estos prefieren a otras actrices. Hace poco tiempo se le terminó su contrato de exclusividad con Televisa y luego de finalizar las grabaciones de Corazón Guerrero, Jarabo prefirió cambiarse de empresa y firmó con Telemundo para protagonizar su nueva serie Juego de Mentiras al lado de Arap Bethke y María Elisa Camargo.

Estoy muy agradecida porque Telemundo pone en mis manos un personaje protagónico", reveló a la revista Quién.

Aunque muchos creían que la bella actriz quedaría vetada de San Ángel por esta traición, en realidad no fue así y la mañana de este viernes 16 de septiembre reapareció en las redes sociales del Canal de Las Estrellas porque dio una importante noticia. Resulta que Altair por fin destapó si planea convertirse en madre luego de cumplir 1 año de casada con el empresario Frédéric García, quien es 20 años mayor que ella.

La exnovia del futbolista mexicano Carlos Vela aseguró estar sumamente "feliz" con Fréderic, con quien se casó en un espectacular castillo de Francia, y respondió a la interrogante de si el siguiente paso en su relación es tener un bebé. Jarabo explicó que aunque no descarta ser mamá, por el momento no tiene planeado embarazarse: "No (es un plan) a corto plazo la verdad, este año lo veo sumamente complicado".

Y es que Altair se acaba de mudar a Miami, Estados Unidos, para el rodaje de su nuevo proyecto y por obvias razones esto le imposibilita buscar a su primer hijo y además dijo que la maternidad no es su prioridad: "No escucho el llamado de la naturaleza sinceramente en el día de hoy... ya veremos qué pasa", explicó. Y luego de que muchos señalaran que su marido la podría sacar de trabajar, la actriz declaró que tiene a su lado a un hombre maravilloso.

Valió muchísimo la pena esperar para que llegara un hombre como él", dijo.

