Tras superar divorcio e 'infidelidad', Linet Puente le agradece a TV Azteca y se va del Ajusco

Ciudad de México.- La noche del pasado jueves, 15 de septiembre, la conductora de Ventaneando, Linet Puente, sacudió a varios miembros de la farándula después de enviar un mensaje en el que le agradecía a TV Azteca por darle cierta oportunidad, mientras tanto, periodista de farándula se encontraba lejos de los foros de la empresa de Ricardo Salinas Pliego... ¿será que se marcha definitivamente del Ajusco?

Linet Puente es una presentadora que ha logrado hacerse de una importante carrera en la competencia de TV Azteca, aunque esto no significa que su vida ha estado llena de felicidad, ya que, a finales del 2020 rompió en llanto en plena transmisión del programa conducido por Pati Chapoy, porque su entonces pareja, Carlos Luis Galán, le pidió el divorcio; semanas después se supo que el productor del Heraldo mantenía una relación con una mujer más joven que Linet, por lo que las especulaciones de una posible infidelidad salieron a la luz, aunque ninguna de las partes aclaró nada al respecto.

Fotografía de Linet Puente

Créditos: Instagram @linetpuente

Pese a esta amarga situación, Puente se centró completamente en su trabajo como conductora de TV Azteca y, tal parece, se ha convertido en una pieza clave de esta empresa, ya que, durante la noche de ayer, la famosa estuvo encargada de realizar la transmisión especial del Grito de Independencia, dado por Andrés Manuel López Obrador, después de 2 años de que éste fuera cancelado debido a la pandemia por Covid-19. Por su parte, Linet se mostró agradecida con los ejecutivos por haberle brindado esta oportunidad.

Qué hermoso día de celebrar a un país tan bello como el que tenemos. De ver tanta gente con esa ilusión y esas ganas de festejar la vida después de más de dos años tan difíciles como los que hemos pasado. Gracias TV Azteca por darme la oportunidad de ser parte de esta transmisión tan especial", declaró la famosa

Linet Puente en el Grito de Independencia

Crédito: Instagram @linetpuente

Cabe señalar que 'look' de Linet Puente dejó impresionadas a varias famosas y es que el atuendo fue pensado específicamente para acentuar la figura de la compañera de Pedrito Sola, mientras que el peinado recogido en una cola de caballo le dio un toque atrevido y seductor, también cuidaron que no se viera saturada por los accesorios, motivo por el que solo le añadieron unos pendientes y no añadieron ningún collar. Las celebridades que reaccionaron al 'look' de la conductora fueron Odalys Ramírez, Paola Rojas, Mónica Castañeda, Shanik Aspe, Deborah Estrella, Ingrid Mars, Karla Pineda, entre otras.

Fuentes: Tribuna, Instagram @linetpuente