Adiós 'Hoy': Tras empeñar relojes para sobrevivir y veto de Televisa, conductor se integra a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso actor, conductor y cantante, quien fue vetado de Televisa luego de más de 22 años en la televisora y durante la pandemia tuvo que empeñar algunos de sus bienes para salir adelante, aparece en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca. Se trata de Jorge 'Coque' Muñiz, quien habló de su estado de salud luego de haber sido hospitalizado y haber encendido alarmas en el espectáculo.

Como se recordará, el también actor estuvo más de 22 años en las filas de la televisora de San Ángel, sin embargo, en 2018 se cambió al Ajusco y debutó en sus pantallas con el programa ¡Pásele, yo invito!. La emisión no tuvo el rating esperado y salió del aire, además de que según rumores Muñiz fue vetado de Televisa por esa traición. El exconductor del programa Hoy hasta acudió a Ventaneando con Pati Chapoy, donde habló de los vicios contra los que había luchado y rumores de su vida personal.

Me gusta el juego, la fiesta, me desvelo y soy muy vago. A cada rato me regañan, pero por favor respeten. Si el objetivo es hacer llorar a la familia sí lo lograron (...) Sí tengo una dependencia con el juego, porque me gusta".

El artista mexicano también se ha sincerado sobre sus problemas económicos derivados de la pandemia, pues ha confesado que para poder salir adelante ante la falta de trabajo e ingresos tuvo que recurrir a empeñar varios bienes, entre ellos relojes y cadenas, además de vender un rancho: "Los relojes se fueron, las cadenas y las cosas que para eso son. Dicen que los bienes son para los males. A mí no me da pena. Las cosas se recuperan", comentó en el 2020.

Ahora, en entrevista exclusiva para el matutino Venga la Alegría: Fin de Semana, el actor y cantante habló de su estado de salud luego de que trascendiera que había sido hospitalizado. Desde su casa, Muñiz se enlazó a través de una videollamada y contó que está bien de salud: "Me operaron de la próstata. Es una condición que algunos, la mayoría de los hombres nos pasa (...) es importante tener estas revisiones tan fáciles, es una prueba que se llama antígeno prostático y de volada te dice qué tienes".

Y agregó: "Ya estaba programada pero sí es muy dolorosa, es peligrosa, hay que tener la confianza con el doctor que te opere. Seis años estuve con esta onda y mañana voy, le hablo al doctor, 'tómate esto', 'ya no comas esto', todo lo que me daba lo agarraba pero ya las últimas veces fue muy incómodo". Por recomendación de su doctor fue que se sometió a la cirugía para evitar el cáncer de próstata: "El cáncer más común en los hombres es el de próstata y esto viene porque no atendemos nuestro problema a tiempo".

El también actor contó que ha trabajado muy duro por los gastos de la boda de su hija, quien se casará el próximo 22 de octubre: "Dar show para poder pagar", comentó entre risas. "Que ella esté muy contenta, que sea muy feliz, que sea un día inolvidable, que disfrute mucho el momento. Es una niña encantadora, cariñosa, siempre con mucho amor hacia mí y tiene la suerte de tener una pareja, un chavo muy trabajador, es piloto".

Además, contó que muere por ser abuelo pronto: "Que nos de la sorpresa, sería feliz si me tocara un nieto pero habrá que esperar a que ellos decidan". Finalmente, contó que ya volvió al trabajo pues este sábado 17 de septiembre se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional: "Llevo 27 o 28 presentaciones seguidas en el Lunario. Ya estamos rompiendo récords de más presentaciones un solo artista pero lo que me encanta es ver que hay mucha gente que regresa", concluyó.

Fuente: Tribuna