Adiós Televisa: Tras salida de Chapoy, famosa actriz vuelve a TV Azteca y se une a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Pati Chapoy abandona las instalaciones de TV Azteca y una querida actriz que acaba de volver a Televisa se une al foro de Ventaneando. Y es que la tarde de este viernes 16 de septiembre, luego de haber dejado la emisión de espectáculos durante toda la semana, la actriz Andrea Noli se unió al elenco del programa luego de que renunciara al Ajusco para trabajar en el canal de Las Estrellas el año pasado.

Como se recordará, Noli empezó su carrera en la televisora de San Ángel en los años 90 y participó en melodramas como Si Dios me quita la vida, Muchachitas, Agujetas de color de rosa y Acapulco, cuerpo y alma, hasta que en 1999 se cambió a las filas de TV Azteca y desarrolló casi toda su trayectoria actoral ahí. En la empresa fue villana y protagonista de proyectos como Besos prohibidos, Como en el cine, Se busca un hombre, Top Models, Los Sánchez, Pasión Morena, Cielo rojo y Vivir a destiempo.

Al hacer su último proyecto asociado a TV Azteca en 2020, luego de 5 años sin hacer telenovela, llegó la pandemia y la famosa actriz declaró que acabó hundida en depresión luego de quedarse sin trabajo. La madre de Valentina Noli, a quien procreó con Jorge Salinas luego de un breve romance hace más de 15 años, regresó a Televisa este 2021 para participar en un capítulo de Este historia me suena y además dio varias entrevistas al programa Hoy.

Andrea Noli en el programa 'Hoy'

Ahora, tras la salida de Pati luego de que fuera a entrevistar a Verónica Castro a su casa en Acapulco, Guerrero, Noli sorprendió al aparecer como invitada al foro de Ventaneando, donde fue recibida con los brazos abiertos luego de años de ausencia, traicionando a Televisa. En el programa, la actriz habló de sus nuevos proyectos, la obra Autopsia, y rompió el silencio sobre las declaraciones que hizo Salinas hace unas semanas, cuando al fin admitió públicamente que Valentina era su hija.

Andrea Noli y Jorge Salinas tuvieron a Valentina

"Según sus palabras dice que tenía contacto conmigo, y que ya está viendo... me parece precioso que haya hecho un comentario porque quiere decir que vamos avanzando un poco más", dijo y agregó que por ahora están en contacto aunque no han llegado a ningún acuerdo: "Como él dijo, ya empezamos a tener contacto nada más, empezaremos a tener acuerdos, no voy a desmentir eso pero hasta ahí, no ha habido nada más".

Además, se negó a hablar de lo que piensa su hija al respecto o a ahondar más en el tema ya que Valentina aún es menor de edad: "Ahí sí como es una menor de edad no puedo aventurarme a contarles tantas cosas pero hasta donde él comentó, hasta ahí es", indicó, aunque sí mencionó que para la joven fue una "sorpresa grata". Finalmente, habló de la importancia de llevarse bien entre familia y aseguró que lo único que busca es el bienestar de su hija, lanzando un cumplido a las mujeres en la vida de Jorge.

Tener mujeres tan brillantes como por su lado Adriana (Cataño), como es Elizabeth (Gutiérrez), podemos llevarnos todo bien, estar en armonía", concluyó.

Fuente: Tribuna