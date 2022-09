Alistó su muerte: Tras 38 años en Televisa y retiro de las novelas, hospitalizan a querida actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas de Televisa, quien ha tenido algunos problemas de salud en los últimos meses, habría sido hospitalizada. Se trata de Lety Calderón, quien hace apenas unos meses reveló que se había contagiado de Covid-19 por tercera ocasión. La actriz de 54 años, quien también ha sido clara al revelar que ya tiene todo listo en su testamento en caso de que muera, ya había sido hospitalizada en 2021 al presentar problemas para respirar tras su primer contagio.

Como se recordará, Lety empezó su carrera artística en Televisa San Ángel en 1982 y ha sido la estrella de melodramas como Yo compro esa mujer, Valeria y Maximiliano, La antorcha encendida, Esmeralda y Laberintos de pasión. No solo ha sido a protagonista, sino que su talento le ha valido para dar vida a icónicas villanas en proyectos como En nombre del amor, Amor bravío e Imperio de Mentiras en 2020, siendo esta su última telenovela en la pantalla chica pues se ha tomado un tiempo retirada de la actuación.

Lety Calderón habría sido hospitalizada

Hace unos meses, la actriz que ya no tiene contrato de exclusividad con Televisa desde 1999, fue hospitalizada también para que le practicaran una cirugía de emergencia. Aunque no especificó de qué era al momento, se supo que habría sido recomendación de su médico retirarse la vesícula ya que "se veía inflamada". Tras ese episodio, Lety compartió que ya tenía todo en orden en sus bienes para no dejar desprotegidos a sus dos hijos en caso de perder la vida.

Ahora, las redes están preocupadas por la estrella de telenovelas pues el periodista de espectáculos Álex Kaffie reportó la noche de este 16 de septiembre a través de Twitter que había sido hospitalizada, pero que ya estaba en casa: "#DeÚltimoMomento #DeÚltimaHora. La experimentada actriz Leticia Calderón ya se encuentra en su casa tras haber estado hospitalizada por una delicada cuestión de salud que solo a ella le corresponde compartir", compartió.

El también conductor del matutino Sale el Sol no divulgó el motivo de su hospitalización de emergencia, sin embargo, sí señaló que era algo "delicado", por lo que habrá que esperar a que sea la actriz quien pueda confirmar esta información y pueda dar detalles sobre qué sucedió y su actual estado de salud. Cabe recordar que la artista apenas se recupera emocionalmente luego de que su padre se contagiara de Covid-19 y perdiera la vida en 2021.

