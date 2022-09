Destrozan a la esposa de afamado cantante tras revelar la causa del fallecimiento de su hijo

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante la semana de este 15 de septiembre, Chrissy Teigen, esposa del afamado cantante, John Legend, dio de qué hablar cuando destapó la verdadera causa del fallecimiento de su bebé, hecho que le valió una lluvia de críticas en redes sociales por parte de sus seguidores, quienes la acusaron de estar intentando llamar la atención con un tema que ya los tiene "hartos".

Como algunos recordarán, el intérprete de 'All of me' y su esposa perdieron a un bebé en el año 2020, la versión que dieron a los medios de comunicación, es que el menor perdió la vida debido a un aborto espontáneo; sin embargo, esto no habría sido así, ya que, Chrissy aclaró que, lo que realmente ocurrió, fue una interrupción del embarazo porque, en caso de continuar, éste podría traer severas consecuencias para madre e hijo.

Se hizo muy claro a mitad de camino que él (su bebé) no sobreviviría y que tampoco lo haría yo (...) Llamémoslo como fue: Un aborto. Un aborto para salvar mi vida por un bebé que no tenía absolutamente ninguna posibilidad y para ser honesto, nunca, nunca noté eso hasta, en realidad, hace unos meses", relató la exmodelo

Como era de esperarse, los comentarios de Chrissy recibieron diversas reacciones en redes sociales, aunque muchas de ellas fueron negativas, motivo por el que Teigen no se quedó callada y exhibió a todas y cada una de las personas que, de alguna manera, la insultaron en Instagram. La famosa expresó, a través de su cuenta oficial en Instagram que, antes de revelar lo que había ocurrido hace 2 años, ella se preparó mentalmente para las acusaciones que podría recibir.

Sabía que esto sucedería y, honestamente, ya los he visto hacer cosas peores, así que si esto los hace sentir mejor, genial. Aunque no me hace sentir peor", declaró la famosa

Entre los comentario negativos que la estrella de las pasarelas recibió se pueden leer algunos como: "Lamento que hayas perdido a tu hijo, pero deja de exprimir esa historia", "Ella es la reina del drama", "Tú no mereces quedar embarazada nuevamente, el aborto es como un asesinato para mí", entre otras cosas. Cabe señalar que no todo se centró en comentarios negativos para la famosa, ya que, hubo quienes la defendieron tales como: "Tú podrá sentirte mal, pero eres maravillosa", "Aplaudo tu valor al revelar los difíciles momentos que tuviste que vivir". Cabe señalar que John Legend y Chrissy hicieron pública la noticia del fallecimiento de Jack en septiembre del 2020 con una serie de fotografías en blanco y negro.

